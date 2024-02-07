https://ria.ru/20240207/karlson-1925869108.html
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:46
2024-02-07T10:46
2024-02-07T11:07
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925875628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4aa6b7666d6564000b2a30d14abf2681.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом Владимиром Путиным.На вопрос корреспондента РИА Новости о том, записано ли интервью, Карлсон, выходя из лифта отеля на парковку, сначала уточнил, какое издание представляет журналист, а затем сослался на то, что ему нужно выпить кофе."Мне нужно выпить кофе, дружище!" - ответил американский журналист около 10.30 утра, после чего сел в автомобиль и уехал.
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
РИА Новости
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"Просто еду выпить кофе". Такер Карлсон пообщался с журналистом РИА Новости
Журналист РИА Новости пообщался с Такером Карлсоном на парковке отеля, тот рассказал, что просто едет выпить кофе.
2024-02-07T10:46
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PT0M42S
РИА Новости
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такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин
Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным
Карлсон не подтвердил и не опроверг информацию, что интервью с Путиным записано
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом Владимиром Путиным.
На вопрос корреспондента РИА Новости о том, записано ли интервью, Карлсон, выходя из лифта отеля на парковку, сначала уточнил, какое издание представляет журналист, а затем сослался на то, что ему нужно выпить кофе.
"Мне нужно выпить кофе, дружище!" - ответил американский журналист около 10.30 утра, после чего сел в автомобиль и уехал.
Карлсон прилетел за словом Путина