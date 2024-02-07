https://ria.ru/20240207/karlson-1925869108.html

Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным

Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024

Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:46

2024-02-07T10:46

2024-02-07T11:07

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом Владимиром Путиным.На вопрос корреспондента РИА Новости о том, записано ли интервью, Карлсон, выходя из лифта отеля на парковку, сначала уточнил, какое издание представляет журналист, а затем сослался на то, что ему нужно выпить кофе."Мне нужно выпить кофе, дружище!" - ответил американский журналист около 10.30 утра, после чего сел в автомобиль и уехал.

https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html

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"Просто еду выпить кофе". Такер Карлсон пообщался с журналистом РИА Новости Журналист РИА Новости пообщался с Такером Карлсоном на парковке отеля, тот рассказал, что просто едет выпить кофе. 2024-02-07T10:46 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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