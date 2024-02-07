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Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
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10:46 07.02.2024 (обновлено: 11:07 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/karlson-1925869108.html
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:46
2024-02-07T11:07
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом Владимиром Путиным.На вопрос корреспондента РИА Новости о том, записано ли интервью, Карлсон, выходя из лифта отеля на парковку, сначала уточнил, какое издание представляет журналист, а затем сослался на то, что ему нужно выпить кофе."Мне нужно выпить кофе, дружище!" - ответил американский журналист около 10.30 утра, после чего сел в автомобиль и уехал.
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
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"Просто еду выпить кофе". Такер Карлсон пообщался с журналистом РИА Новости
Журналист РИА Новости пообщался с Такером Карлсоном на парковке отеля, тот рассказал, что просто едет выпить кофе.
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такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин
Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным

Карлсон не подтвердил и не опроверг информацию, что интервью с Путиным записано

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карслон отказался в разговоре с журналистами подтверждать информацию о том, записано ли интервью с российским президентом Владимиром Путиным.
На вопрос корреспондента РИА Новости о том, записано ли интервью, Карлсон, выходя из лифта отеля на парковку, сначала уточнил, какое издание представляет журналист, а затем сослался на то, что ему нужно выпить кофе.
"Мне нужно выпить кофе, дружище!" - ответил американский журналист около 10.30 утра, после чего сел в автомобиль и уехал.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Карлсон прилетел за словом Путина
Вчера, 08:00
 
Такер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир Путин
 
 
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