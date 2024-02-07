https://ria.ru/20240207/kanada-1925868949.html
Канада потеряла Россию как рынок, заявил посол Степанов
Канада потеряла Россию как рынок, заявил посол Степанов - РИА Новости, 07.02.2024
Канада потеряла Россию как рынок, заявил посол Степанов
Канада потеряла РФ как выгодный рынок, однако введенные ею ограничения носит символический характер и практически не наносят вреда российской экономике, заявил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:44
2024-02-07T10:44
2024-02-07T10:44
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Канада потеряла РФ как выгодный рынок, однако введенные ею ограничения носит символический характер и практически не наносят вреда российской экономике, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "При этом подчеркну: канадское правительство наказывает антироссийскими санкциями, прежде всего, собственный национальный бизнес и производителей. Они потеряли Россию как выгодный рынок", - сказал Степанов в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата. Глава российской дипмиссии отметил, что для российского бизнеса и граждан, ставших фигурантами канадских санкционных списков, эти недружественные шаги официальной Оттавы "носят символический характер". "Практического вреда не наносят и нанести не могут. Хотя общую атмосферу подобное политиканство, конечно, отравляет", - добавил посол РФ. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, канада, оттава, владимир путин, олег степанов, в мире
Россия, Канада, Оттава, Владимир Путин, Олег Степанов, В мире
Канада потеряла Россию как рынок, заявил посол Степанов
Посол Степанов: канадские ограничения не несут России никакого вреда
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Канада потеряла РФ как выгодный рынок, однако введенные ею ограничения носит символический характер и практически не наносят вреда российской экономике, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
"При этом подчеркну: канадское правительство наказывает антироссийскими санкциями, прежде всего, собственный национальный бизнес и производителей. Они потеряли Россию как выгодный рынок", - сказал Степанов в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.
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Глава российской дипмиссии отметил, что для российского бизнеса и граждан, ставших фигурантами канадских санкционных списков, эти недружественные шаги официальной Оттавы "носят символический характер". "Практического вреда не наносят и нанести не могут. Хотя общую атмосферу подобное политиканство, конечно, отравляет", - добавил посол РФ.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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