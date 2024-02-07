https://ria.ru/20240207/kanada-1925838790.html
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько - РИА Новости, 07.02.2024
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:35
2024-02-07T06:35
2024-02-07T08:55
канада
россия
олег степанов
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов."Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что в запрос входит большой пакет документов.Власти Канады пообещали рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию, добавил Степанов. При этом он отметил, что, несмотря на все заверения, "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в российской Генпрокуратуре подтвердил, что Москва потребовала от Канады экстрадиции Гунько. Ранее Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.В конце сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
https://ria.ru/20240207/kanada-1925830845.html
https://ria.ru/20240203/kanada-1925145316.html
канада
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_502:0:2102:1200_1920x0_80_0_0_21bf80a01cd6de131d9079f7b8a11585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, олег степанов, следственный комитет россии (ск рф), в мире, ссср
Канада, Россия, Олег Степанов, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, СССР
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Посол в Канаде: Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
«
"Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в запрос входит большой пакет документов.
Власти Канады пообещали рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию, добавил Степанов. При этом он отметил, что, несмотря на все заверения, "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в российской Генпрокуратуре подтвердил, что Москва
потребовала от Канады экстрадиции Гунько. Ранее Следственный комитет
заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.
Посол в Канаде сообщил о засилье фейков о спецоперации от местных СМИ
Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.
В частности, согласно документу, бывший эсэсовец, уроженец села Умань, и его сослуживцы с 23 по 28 февраля 1944 года, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди погибших были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.
В конце сентября Владимир Зеленский
посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России
, Белоруссии
, Польше
и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо
принес извинения за "ужасную ошибку".
В Канаде после Второй мировой не проверяли беженцев, показали архивы