https://ria.ru/20240207/kanada-1925838790.html

Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько - РИА Новости, 07.02.2024

Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:35

2024-02-07T06:35

2024-02-07T08:55

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов."Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что в запрос входит большой пакет документов.Власти Канады пообещали рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию, добавил Степанов. При этом он отметил, что, несмотря на все заверения, "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в российской Генпрокуратуре подтвердил, что Москва потребовала от Канады экстрадиции Гунько. Ранее Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.В конце сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".

https://ria.ru/20240207/kanada-1925830845.html

https://ria.ru/20240203/kanada-1925145316.html

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канада, россия, олег степанов, следственный комитет россии (ск рф), в мире, ссср