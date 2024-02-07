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Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько - РИА Новости, 07.02.2024
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06:35 07.02.2024 (обновлено: 08:55 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kanada-1925838790.html
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько - РИА Новости, 07.02.2024
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:35
2024-02-07T08:55
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.&quot;Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что в запрос входит большой пакет документов.Власти Канады пообещали рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию, добавил Степанов. При этом он отметил, что, несмотря на все заверения, "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в российской Генпрокуратуре подтвердил, что Москва потребовала от Канады экстрадиции Гунько. Ранее Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.В конце сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
https://ria.ru/20240207/kanada-1925830845.html
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канада, россия, олег степанов, следственный комитет россии (ск рф), в мире, ссср
Канада, Россия, Олег Степанов, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, СССР
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Посол в Канаде: Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Россия передала властям Канады запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, сообщил в интервью РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
«

"Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в запрос входит большой пакет документов.
Власти Канады пообещали рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию, добавил Степанов. При этом он отметил, что, несмотря на все заверения, "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в российской Генпрокуратуре подтвердил, что Москва потребовала от Канады экстрадиции Гунько. Ранее Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой служил бывший эсэсовец.
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Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.

В частности, согласно документу, бывший эсэсовец, уроженец села Умань, и его сослуживцы с 23 по 28 февраля 1944 года, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди погибших были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.

В конце сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
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