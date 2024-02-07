https://ria.ru/20240207/kanada-1925830845.html

Посол в Канаде сообщил о засилье фейков о спецоперации от местных СМИ

Посол в Канаде сообщил о засилье фейков о спецоперации от местных СМИ - РИА Новости, 07.02.2024

Посол в Канаде сообщил о засилье фейков о спецоперации от местных СМИ

Обстановка в столице Канады Оттаве и других городах страны, где расположены российские загранучреждения, остается стабильно напряженной, а местные СМИ... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:40

2024-02-07T03:40

2024-02-07T03:40

россия

канада

оттава

олег степанов

джастин трюдо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_ad92efe3fb9e4ee609633f7110b8e77f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Обстановка в столице Канады Оттаве и других городах страны, где расположены российские загранучреждения, остается стабильно напряженной, а местные СМИ тиражируют фейки о спецоперации с очернением России и ее роли в мире, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Обстановка в Оттаве и других городах страны, где есть российские загранучреждения – Торонто и Монреале, – остается стабильно напряженной. Кабинет (премьера) Джастина Трюдо в авангарде русофобии западного мейнстрима", - сказал Степанов в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата. По его словам, через содействие Киеву правительство Трюдо стремится "внести свою лепту" в нанесение Москве "стратегического поражения". "Антироссийскую заряженность властей подхватывают корпоративные СМИ, тиражируя фейки об СВО с обязательным очернением России и её роли в мире", - добавил Степанов. Посол с сожалением отметил, что такая обстановка негативно сказывается как на функционировании дипмиссии, так и на условиях жизни работающих в стране российских дипломатов. "Обстановка боевая, темп работы интенсивный. Флаг держим высоко. Ведем энергичную информационную работу, в том числе с использованием наших интернет-ресурсов, чтобы разъяснить суть нашей политики, донести правду до канадской аудитории. Дать возможность каждому составить объективное мнение о России. Одновременно крепим диалог с нашими друзьями в местном дипкорпусе. А таких большинство", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Оттаве.

https://ria.ru/20240207/kanada-1925830358.html

россия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, канада, оттава, олег степанов, джастин трюдо, в мире