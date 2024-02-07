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Более половины канадцев выступили за прекращение помощи Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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03:30 07.02.2024 (обновлено: 03:33 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/kanada-1925830358.html
Более половины канадцев выступили за прекращение помощи Украине
Более половины канадцев выступили за прекращение помощи Украине - РИА Новости, 07.02.2024
Более половины канадцев выступили за прекращение помощи Украине
Больше половины канадцев считают, что Оттава не может позволить себе продолжать финансово помогать Украине на фоне экономического кризиса в самой Канаде,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:30
2024-02-07T03:33
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Больше половины канадцев считают, что Оттава не может позволить себе продолжать финансово помогать Украине на фоне экономического кризиса в самой Канаде, сообщает телевизионная сеть Global News со ссылкой на исследование компании Ipsos. "Доля людей, которые заявили, что Канада не может себе позволить продолжать помогать Украине финансово на фоне нынешнего экономического кризиса дома, возросло до 54%", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в прошлом году такой позиции придерживались 48% респондентов. В то время как почти 40% опрошенных выступают за то, чтобы Украина продолжала воевать, 30% считают, что Киеву следует добиваться урегулирования конфликта, даже такого, который предполагает территориальные уступки. Оставшийся 31% респондентов сказали, что не знают, как Украине поступить. При этом среди либералов 55% выступают за продолжение конфликта, а 40% консерваторов поддерживают достижение мирной договоренности. В исследовании приняли участие 1001 канадец, их опросили в прошлом месяце, статистическая погрешность телеканалом не указана.
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украина, канада, оттава, в мире
Украина, Канада, Оттава, В мире
Более половины канадцев выступили за прекращение помощи Украине

Ipsos: 54% канадцев считают, что Оттава не может себе позволить помощь Киеву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Канады в Ванкувере
Флаг Канады в Ванкувере - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Канады в Ванкувере. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Больше половины канадцев считают, что Оттава не может позволить себе продолжать финансово помогать Украине на фоне экономического кризиса в самой Канаде, сообщает телевизионная сеть Global News со ссылкой на исследование компании Ipsos.
«
"Доля людей, которые заявили, что Канада не может себе позволить продолжать помогать Украине финансово на фоне нынешнего экономического кризиса дома, возросло до 54%", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в прошлом году такой позиции придерживались 48% респондентов.
В то время как почти 40% опрошенных выступают за то, чтобы Украина продолжала воевать, 30% считают, что Киеву следует добиваться урегулирования конфликта, даже такого, который предполагает территориальные уступки. Оставшийся 31% респондентов сказали, что не знают, как Украине поступить.
При этом среди либералов 55% выступают за продолжение конфликта, а 40% консерваторов поддерживают достижение мирной договоренности.
В исследовании приняли участие 1001 канадец, их опросили в прошлом месяце, статистическая погрешность телеканалом не указана.
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