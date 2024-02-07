https://ria.ru/20240207/kaliningrad-1925823643.html

"Ликвидация": польский генерал выступил с дерзкой угрозой по Калининграду

"Ликвидация": польский генерал выступил с дерзкой угрозой по Калининграду - РИА Новости, 07.02.2024

"Ликвидация": польский генерал выступил с дерзкой угрозой по Калининграду

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область "оккупированной территорией" и пригрозил ее... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:10

2024-02-07T01:10

2024-02-07T10:35

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область "оккупированной территорией" и пригрозил ее ликвидацией в случае конфликта России и НАТО, его слова приводит издание Rzeczpospolita."В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кенигсбергской (Калининградской. — Прим. ред.) области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории", — заявил он.По утверждению Скшипчака, если вспыхнет конфликт, альянс "не позволит" России управлять областью и держать там свои войска.Генерал также отметил, что Польша сейчас занимается строительством укреплений в приграничной зоне с Россией и Белоруссией. Работы по подготовке "оборонительных поясов", по его словам, проводятся в мирное время, так как во время конфликта делать это будет некогда.Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что не исключает возможности войны с Россией в будущем и призвал быть готовыми к "любым сценариям".Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240206/evrosoyuz-1925701645.html

https://ria.ru/20240206/ucheniya-1925680487.html

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в мире, польша, россия, белоруссия, калининград, нато