https://ria.ru/20240207/ka-52m-1925834448.html

Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ

Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024

Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ

Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:04

2024-02-07T05:04

2024-02-07T05:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240206/svo-1925685971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире