https://ria.ru/20240207/ka-52m-1925834448.html
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ
Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:04
2024-02-07T05:04
2024-02-07T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240206/svo-1925685971.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М с помощью НАР уничтожили пункт управления ВСУ
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.
Российские военные отразили две атаки на Южнодонецком направлении
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.