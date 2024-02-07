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Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ka-52m-1925834448.html
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ
Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:04
2024-02-07T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240206/svo-1925685971.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Экипажи Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ

Экипажи Ка-52М с помощью НАР уничтожили пункт управления ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М нанесли удары неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.
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Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
 
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