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Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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13:53 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/istrebiteli-1925924541.html
Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине
Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине
Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за воздушной тревоги на Украине, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил республики. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:53
2024-02-07T13:53
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за воздушной тревоги на Украине, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил республики. В среду утром министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские военные подняли в воздух истребители F-16 в связи с воздушной тревогой на Украине. "В связи с уменьшением уровня опасности работа дежурных пар польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве была прекращена. Привлеченные средства вернулись на свои базы к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении. Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Киеве, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях.
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в мире, украина, польша, киев, f-16
В мире, Украина, Польша, Киев, F-16
Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине

Польша вернула на базы истребители F-16, поднятые из-за тревоги на Украине

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за воздушной тревоги на Украине, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил республики.
В среду утром министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские военные подняли в воздух истребители F-16 в связи с воздушной тревогой на Украине.
"В связи с уменьшением уровня опасности работа дежурных пар польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве была прекращена. Привлеченные средства вернулись на свои базы к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Киеве, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях.
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