https://ria.ru/20240207/istrebiteli-1925924541.html

Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине

Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за тревоги на Украине

Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за воздушной тревоги на Украине, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил республики. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:53

2024-02-07T13:53

2024-02-07T13:53

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польша

киев

f-16

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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Польша вернула на базы истребители, поднятые из-за воздушной тревоги на Украине, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил республики. В среду утром министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские военные подняли в воздух истребители F-16 в связи с воздушной тревогой на Украине. "В связи с уменьшением уровня опасности работа дежурных пар польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве была прекращена. Привлеченные средства вернулись на свои базы к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении. Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Киеве, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях.

https://ria.ru/20240207/kapitulyatsiya-1925888191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, киев, f-16