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"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
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20:20 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/intervyu-1926026940.html
"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону
"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону
Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:20
2024-02-07T20:20
политика
россия
украина
такер карлсон
владимир путин
скотт риттер
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — Прим. ред.)", — полагает эксперт.По его словам, Карлсон — это тот тип журналиста, который обнажает неудобную для американцев правду, в этом его ценность. Джулиан Ассанж ранее предупреждал, что такой род деятельности может создать человеку много проблем из-за давления со стороны Вашингтона."Но я не думаю, что с ним что-то случится", — резюмировал Риттер.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он сделает это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
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политика, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону

Риттер: интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой для США

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
«
"Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — Прим. ред.)", — полагает эксперт.
По его словам, Карлсон — это тот тип журналиста, который обнажает неудобную для американцев правду, в этом его ценность. Джулиан Ассанж ранее предупреждал, что такой род деятельности может создать человеку много проблем из-за давления со стороны Вашингтона.
"Но я не думаю, что с ним что-то случится", — резюмировал Риттер.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он сделает это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
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ПолитикаРоссияУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы США
 
 
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