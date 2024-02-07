https://ria.ru/20240207/intervyu-1926026940.html

"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону

"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024

"Будет взрыв". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:20

2024-02-07T20:20

2024-02-07T20:20

политика

россия

украина

такер карлсон

владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для американского общества, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой, вы увидите, его будут крутить (по всем каналам. — Прим. ред.)", — полагает эксперт.По его словам, Карлсон — это тот тип журналиста, который обнажает неудобную для американцев правду, в этом его ценность. Джулиан Ассанж ранее предупреждал, что такой род деятельности может создать человеку много проблем из-за давления со стороны Вашингтона."Но я не думаю, что с ним что-то случится", — резюмировал Риттер.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он сделает это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

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политика, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша