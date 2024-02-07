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"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
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15:27 07.02.2024 (обновлено: 17:10 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925951520.html
"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону
"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону
Решение журналиста Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина породило шквал критики со стороны американской прессы, переполненной... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:27
2024-02-07T17:10
россия
москва
такер карлсон
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение журналиста Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина породило шквал критики со стороны американской прессы, переполненной неквалифицированными оценками военных экспертов, пишет репортер Майкл Трейси в статье для Newsweek."Как это ни парадоксально, многие из этих экспертов вскипят от ярости из-за того, что журналист наконец сделал нечто иное, чем бесполезные спекуляции", — отметил он.Трейси подчеркнул, что из-за отсутствия прежнего контакта между Вашингтоном и Москвой, наоборот, каждый авторитетный американский журналист должен стремиться побеседовать с российским лидером, чтобы лучше понять его точку зрения. По этой причине обвинения в государственной измене в адрес Такера Карлсона абсолютно неприемлемы, добавил он."Но было бы невыносимой глупостью предполагать, что Карлсон просто в силу того, что он приехал в Россию с намерением взять интервью у Путина, должен быть признан виновным в государственной измене. Пожалуй, это самая затасканная клевета в нынешнем американском политическом лексиконе", — резюмировал он.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он сделает это, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно", о конфликте, "в который оно вовлечено".Консервативный блогер Ян Чонг предупредил Карлсона о возможной опасности, исходящей от американской политической элиты из-за его поездки в Россию. По его словам, многие политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240207/putin-1925916462.html
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россия, москва, такер карлсон, владимир путин
Россия, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин
"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону

Newsweek: Такера Карлсона нельзя обвинять в госизмене из-за интервью с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение журналиста Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина породило шквал критики со стороны американской прессы, переполненной неквалифицированными оценками военных экспертов, пишет репортер Майкл Трейси в статье для Newsweek.
"Как это ни парадоксально, многие из этих экспертов вскипят от ярости из-за того, что журналист наконец сделал нечто иное, чем бесполезные спекуляции", — отметил он.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 13:26
Трейси подчеркнул, что из-за отсутствия прежнего контакта между Вашингтоном и Москвой, наоборот, каждый авторитетный американский журналист должен стремиться побеседовать с российским лидером, чтобы лучше понять его точку зрения. По этой причине обвинения в государственной измене в адрес Такера Карлсона абсолютно неприемлемы, добавил он.
"Но было бы невыносимой глупостью предполагать, что Карлсон просто в силу того, что он приехал в Россию с намерением взять интервью у Путина, должен быть признан виновным в государственной измене. Пожалуй, это самая затасканная клевета в нынешнем американском политическом лексиконе", — резюмировал он.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он сделает это, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно", о конфликте, "в который оно вовлечено".
Консервативный блогер Ян Чонг предупредил Карлсона о возможной опасности, исходящей от американской политической элиты из-за его поездки в Россию. По его словам, многие политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
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РоссияМоскваТакер КарлсонВладимир Путин
 
 
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