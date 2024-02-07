https://ria.ru/20240207/intervyu-1925951520.html

"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону

"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024

"Вскипели от ярости": в США отреагировали на интервью Путина Карлсону

Решение журналиста Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина породило шквал критики со стороны американской прессы, переполненной... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:27

2024-02-07T15:27

2024-02-07T17:10

россия

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такер карлсон

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение журналиста Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина породило шквал критики со стороны американской прессы, переполненной неквалифицированными оценками военных экспертов, пишет репортер Майкл Трейси в статье для Newsweek."Как это ни парадоксально, многие из этих экспертов вскипят от ярости из-за того, что журналист наконец сделал нечто иное, чем бесполезные спекуляции", — отметил он.Трейси подчеркнул, что из-за отсутствия прежнего контакта между Вашингтоном и Москвой, наоборот, каждый авторитетный американский журналист должен стремиться побеседовать с российским лидером, чтобы лучше понять его точку зрения. По этой причине обвинения в государственной измене в адрес Такера Карлсона абсолютно неприемлемы, добавил он."Но было бы невыносимой глупостью предполагать, что Карлсон просто в силу того, что он приехал в Россию с намерением взять интервью у Путина, должен быть признан виновным в государственной измене. Пожалуй, это самая затасканная клевета в нынешнем американском политическом лексиконе", — резюмировал он.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он сделает это, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно", о конфликте, "в который оно вовлечено".Консервативный блогер Ян Чонг предупредил Карлсона о возможной опасности, исходящей от американской политической элиты из-за его поездки в Россию. По его словам, многие политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240207/putin-1925916462.html

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россия, москва, такер карлсон, владимир путин