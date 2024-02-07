https://ria.ru/20240207/intervyu-1925833336.html

В США набросились на Карлсона из-за интервью с Путиным

В США набросились на Карлсона из-за интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024

В США набросились на Карлсона из-за интервью с Путиным

Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур выступила с упреком в адрес Такера Карлсона, заявив, что журналисты якобы "каждый день" пытаются взять... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T04:49

2024-02-07T04:49

2024-02-07T12:40

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур выступила с упреком в адрес Такера Карлсона, заявив, что журналисты якобы "каждый день" пытаются взять интервью у президента России Владимира Путина."Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента <…> (начала спецоперации. – ред.) на Украине? Это абсурд — мы продолжим просить об интервью, как делаем это уже много лет", - написала Аманпур в соцсети X, не раскрыв подробностей о подобных запросах.При этом пользователи в комментариях к посту намекнули ей, что "работающий на CNN" – "не журналист", обвинив телеканал в работе на Демократическую партию США.Карлсон во вторник опубликовал в Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он сделает это, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о поездке Карлсона в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист возьмет интервью у российского президента.О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет со стороны властей США. Карлсон при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ту ситуацию, заявил, что общество в США одурманено русофобской пропагандой, однако это когда-нибудь изменится.

https://ria.ru/20240205/prizyvy-1925487524.html

https://ria.ru/20240206/intervyu-1925819129.html

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