В США набросились на Карлсона из-за интервью с Путиным
Журналистка CNN Аманпур заявила о ежедневных запросах на интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур выступила с упреком в адрес Такера Карлсона, заявив, что журналисты якобы "каждый день" пытаются взять интервью у президента России Владимира Путина.
"Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента <…> (начала спецоперации. – ред.) на Украине? Это абсурд — мы продолжим просить об интервью, как делаем это уже много лет", - написала Аманпур в соцсети X, не раскрыв подробностей о подобных запросах.
При этом пользователи в комментариях к посту намекнули ей, что "работающий на CNN" – "не журналист", обвинив телеканал в работе на Демократическую партию США.
Карлсон во вторник опубликовал в Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он сделает это, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".
Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о поездке Карлсона в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист возьмет интервью у российского президента.
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет со стороны властей США. Карлсон при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ту ситуацию, заявил, что общество в США одурманено русофобской пропагандой, однако это когда-нибудь изменится.