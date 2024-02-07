Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения" - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:37 07.02.2024 (обновлено: 22:02 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/intervidenie-1926036073.html
МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения"
МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения" - РИА Новости, 07.02.2024
МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения"
Работа по организации "Интервидения" началась, МИД России помогает организаторам налаживать международные контакты, сообщил РИА Новости директор департамента по РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:37
2024-02-07T22:02
культура
россия
михаил швыдкой
ольга любимова
константин эрнст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:672:2048:1824_1920x0_80_0_0_f501e1d48a0d124372a2537731314ea1.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Работа по организации "Интервидения" началась, МИД России помогает организаторам налаживать международные контакты, сообщил РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства Александр Алимов. &quot;МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу&quot;, — сказал он.По словам Алимова, интерес к мероприятию действительно значительный. Сейчас в министерстве прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнеров. Он подчеркнул, что этим вопросом занимаются активно и в Москве уверены, что "это будет оглушительный успех".Директор департамента также заявил, что Пекин уже назначил представителя, который будет отвечать за участие Китая в "Интервидении". Он добавил, Москва ждет аналогичных шагов от остальных государств — участников конкурса. По словам Алимова, "на данном этапе" интерес к мероприятию проявили только дружественные страны.Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что проведение конкурса "Интервидение" в России готовится в конце 2024 года. В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.
https://ria.ru/20240202/gosuslugi-1925081626.html
https://ria.ru/20231218/initsiativa-1916464574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:480:2048:2016_1920x0_80_0_0_0fb094d10f0a34d709cc2907e3aaee8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил швыдкой, ольга любимова, константин эрнст
Культура, Россия, Михаил Швыдкой, Ольга Любимова, Константин Эрнст
МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения"

МИД: работа по организации "Интервидения" началась, устанавливаются контакты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Работа по организации "Интервидения" началась, МИД России помогает организаторам налаживать международные контакты, сообщил РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства Александр Алимов.
«

"МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу", — сказал он.

Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Россия обсудит экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны
2 февраля, 17:09
По словам Алимова, интерес к мероприятию действительно значительный. Сейчас в министерстве прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнеров. Он подчеркнул, что этим вопросом занимаются активно и в Москве уверены, что "это будет оглушительный успех".
Директор департамента также заявил, что Пекин уже назначил представителя, который будет отвечать за участие Китая в "Интервидении". Он добавил, Москва ждет аналогичных шагов от остальных государств — участников конкурса. По словам Алимова, "на данном этапе" интерес к мероприятию проявили только дружественные страны.
Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что проведение конкурса "Интервидение" в России готовится в конце 2024 года.
В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.
Ташкент - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Узбекистан поддержал инициативу России о проведении "Интервидения"
18 декабря 2023, 13:01
 
КультураРоссияМихаил ШвыдкойОльга ЛюбимоваКонстантин Эрнст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала