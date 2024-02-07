МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения"
МИД: работа по организации "Интервидения" началась, устанавливаются контакты
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Работа по организации "Интервидения" началась, МИД России помогает организаторам налаживать международные контакты, сообщил РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства Александр Алимов.
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"МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу", — сказал он.
По словам Алимова, интерес к мероприятию действительно значительный. Сейчас в министерстве прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнеров. Он подчеркнул, что этим вопросом занимаются активно и в Москве уверены, что "это будет оглушительный успех".
Директор департамента также заявил, что Пекин уже назначил представителя, который будет отвечать за участие Китая в "Интервидении". Он добавил, Москва ждет аналогичных шагов от остальных государств — участников конкурса. По словам Алимова, "на данном этапе" интерес к мероприятию проявили только дружественные страны.
Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что проведение конкурса "Интервидение" в России готовится в конце 2024 года.
В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.