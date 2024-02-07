https://ria.ru/20240207/intervidenie-1926036073.html

МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения"

МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения" - РИА Новости, 07.02.2024

МИД заявил о начале работы по организации "Интервидения"

Работа по организации "Интервидения" началась, МИД России помогает организаторам налаживать международные контакты, сообщил РИА Новости директор департамента по РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:37

2024-02-07T21:37

2024-02-07T22:02

культура

россия

михаил швыдкой

ольга любимова

константин эрнст

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Работа по организации "Интервидения" началась, МИД России помогает организаторам налаживать международные контакты, сообщил РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства Александр Алимов. "МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу", — сказал он.По словам Алимова, интерес к мероприятию действительно значительный. Сейчас в министерстве прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнеров. Он подчеркнул, что этим вопросом занимаются активно и в Москве уверены, что "это будет оглушительный успех".Директор департамента также заявил, что Пекин уже назначил представителя, который будет отвечать за участие Китая в "Интервидении". Он добавил, Москва ждет аналогичных шагов от остальных государств — участников конкурса. По словам Алимова, "на данном этапе" интерес к мероприятию проявили только дружественные страны.Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что проведение конкурса "Интервидение" в России готовится в конце 2024 года. В ноябре прошлого года министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести это мероприятие уже в следующем году и сделать его ежегодным.

https://ria.ru/20240202/gosuslugi-1925081626.html

https://ria.ru/20231218/initsiativa-1916464574.html

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россия, михаил швыдкой, ольга любимова, константин эрнст