https://ria.ru/20240207/ingushetiya-1925878799.html

Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии - РИА Новости, 07.02.2024

Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Два человека доставлены в больницу после взрыва газа в частном доме в селении Новый Редант в Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:15

2024-02-07T11:15

2024-02-07T12:51

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после взрыва газа в частном доме в селении Новый Редант в Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В среду поступило сообщение, что в селении Новый Редант по улице Цурова произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.По данным МЧС, детей среди пострадавших нет, возгорания после взрыва не было, в доме выбиты оконные и дверные проемы, разрушена конструкция кровли.Региональное СУСК уточнило, что в результате взрыва травмы получили находившиеся в доме 65-летняя женщина и 28-летний мужчина.По данному факту проводится доследственная проверка. Собственную поверку проводит и прокуратура региона – "будут установлены все обстоятельства и причины случившегося".

https://ria.ru/20240206/pekarnya-1925619079.html

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происшествия, россия