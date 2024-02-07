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Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии - РИА Новости, 07.02.2024
Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
Два человека доставлены в больницу после взрыва газа в частном доме в селении Новый Редант в Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:15
2024-02-07T11:15
2024-02-07T12:51
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НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после взрыва газа в частном доме в селении Новый Редант в Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В среду поступило сообщение, что в селении Новый Редант по улице Цурова произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.По данным МЧС, детей среди пострадавших нет, возгорания после взрыва не было, в доме выбиты оконные и дверные проемы, разрушена конструкция кровли.Региональное СУСК уточнило, что в результате взрыва травмы получили находившиеся в доме 65-летняя женщина и 28-летний мужчина.По данному факту проводится доследственная проверка. Собственную поверку проводит и прокуратура региона – "будут установлены все обстоятельства и причины случившегося".
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происшествия, россия
Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
ГУМЧС: два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после взрыва газа в частном доме в селении Новый Редант в Ингушетии, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В среду поступило сообщение, что в селении Новый Редант по улице Цурова произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные.
По данным МЧС, детей среди пострадавших нет, возгорания после взрыва не было, в доме выбиты оконные и дверные проемы, разрушена конструкция кровли.
Региональное СУСК уточнило, что в результате взрыва травмы получили находившиеся в доме 65-летняя женщина и 28-летний мужчина.
По данному факту проводится доследственная проверка. Собственную поверку проводит и прокуратура региона – "будут установлены все обстоятельства и причины случившегося".
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