https://ria.ru/20240207/inflyatsiya-1925831969.html
Названы страны с самой высокой инфляцией
Названы страны с самой высокой инфляцией - РИА Новости, 07.02.2024
Названы страны с самой высокой инфляцией
Аргентина по итогам 2023 года возглавила рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией, обогнав многолетнего мирового лидера - Венесуэлу, следует из расчетов... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:08
2024-02-07T04:08
2024-02-07T04:08
аргентина
ливан
пакистан
экономика
оон
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аргентина по итогам 2023 года возглавила рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией, обогнав многолетнего мирового лидера - Венесуэлу, следует из расчетов РИА Новости. Аргентина на фоне девальвации национальной валюты в декабре столкнулась с резким скачком цен - инфляция ускорилась до 211% с 161% в ноябре и с 95% годом ранее. На втором месте расположился Ливан, где темпы роста цен за год увеличились на 70 процентных пунктов - до 192%. Тройку лидеров замыкает Венесуэла, где инфляция замедлилась до 190% с 234% годом ранее. В пятерку также входят Турция (65%) и Сьерра-Лионе (52%). Выше 30% инфляция сложилась в конце года в Иране (40%), Малави (35%), Египте (34%), Суринаме (33%) и на Кубе (31%), а выше 20% - еще в восьми странах, включая Пакистан, Нигерию, Эфиопию, Зимбабве. Максимальные значения инфляции в Европе по итогам года были в Исландии (7,7%), а самые низкие - в Италии (0,7%). На Ближнем Востоке лидером по росту цен стал Ливан, при этом наиболее скромные темпы роста цен были в Омане (0,5%). Среди стран Азии сильнее всего за год цены выросли в Пакистане, а меньше всего - в Грузии (0,4%). Половина стран мира в декабре фиксировали годовые темпы роста цен выше 4,2%, сюда входит и Россия с показателем 7,4% против 11,9% годом ранее, расположившаяся на 35-м месте. Ее соседи в рейтинге - Сербия (7,6%) и Киргизия (7,3%). В 130 странах инфляция в прошлом году замедлилась, сильнее всего в Зимбабве – сразу на 217 процентных пунктов, однако такое замедление объясняется изменением методологии расчета в стране. В то же время в 20 государствах темпы роста цен ускорились, сильнее всего - в Аргентине. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку была включена 151 страна, по состоянию на начало февраля раскрывшая данные за декабрь 2023 года.
https://ria.ru/20240205/inflyatsiya-1925499813.html
https://ria.ru/20240206/inflyatsiya-1925796788.html
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аргентина, ливан, пакистан, экономика, оон
Аргентина, Ливан, Пакистан, Экономика, ООН
Названы страны с самой высокой инфляцией
Аргентина по итогам 2023 года стала лидером по инфляции, сместив Венесуэлу