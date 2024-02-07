Рейтинг@Mail.ru
Индонезия депортировала россиянина - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/indoneziya-1925893250.html
Индонезия депортировала россиянина
Индонезия депортировала россиянина - РИА Новости, 07.02.2024
Индонезия депортировала россиянина
Власти Индонезии депортировали гражданина России, подозреваемого в причастности к крупномасштабному делу об уклонении от уплаты налогов на родине и попытках... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:03
2024-02-07T12:03
в мире
россия
индонезия
бали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/09/1563790949_1:0:758:426_1920x0_80_0_0_6a978a0121a9b912ad1ba4debf83790d.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Индонезии депортировали гражданина России, подозреваемого в причастности к крупномасштабному делу об уклонении от уплаты налогов на родине и попытках скрыться на Бали, сообщает индонезийский портал NusaBali. Глава денпасарского иммиграционного центра временного задержания Геде Дуди Дувита отметил, что к моменту депортации россиянин находился под стражей 27 дней. По его словам, депортация россиянина состоялась в результате "интенсивной координации с посольством России", расходы на перелет оплатила семья задержанного. "Официальная информация МВД РФ и посольства РФ в Джакарте свидетельствует о том, что (россиянин - ред.) скрывался на Бали, поскольку его подозревают в причастности к преступлениям по уклонению от уплаты налогов в крупном размере и попытке избежать наказания в России," — добавил Дувита. После расследования дела россиянина было решено аннулировать его вид на жительство. "Эта депортация была проведена в соответствии с применимыми правовыми и нормативными принципами", — отметил чиновник.
https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html
россия
индонезия
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/09/1563790949_95:0:663:426_1920x0_80_0_0_46392e5ce6640d6d45d73b69e78c8169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индонезия, бали
В мире, Россия, Индонезия, Бали
Индонезия депортировала россиянина

Индонезия депортировала россиянина, уклонявшегося от уплаты налогов на родине

CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai BalanganВид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai Balangan
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Индонезии депортировали гражданина России, подозреваемого в причастности к крупномасштабному делу об уклонении от уплаты налогов на родине и попытках скрыться на Бали, сообщает индонезийский портал NusaBali.
Глава денпасарского иммиграционного центра временного задержания Геде Дуди Дувита отметил, что к моменту депортации россиянин находился под стражей 27 дней. По его словам, депортация россиянина состоялась в результате "интенсивной координации с посольством России", расходы на перелет оплатила семья задержанного.
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Посол Воробьева объяснила причины жалоб на россиян на Бали
Вчера, 08:57
«
"Официальная информация МВД РФ и посольства РФ в Джакарте свидетельствует о том, что (россиянин - ред.) скрывался на Бали, поскольку его подозревают в причастности к преступлениям по уклонению от уплаты налогов в крупном размере и попытке избежать наказания в России," — добавил Дувита.
После расследования дела россиянина было решено аннулировать его вид на жительство.
"Эта депортация была проведена в соответствии с применимыми правовыми и нормативными принципами", — отметил чиновник.
Солист рок-группы Би-2 Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым
1 февраля, 11:35
 
В миреРоссияИндонезияБали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала