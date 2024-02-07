https://ria.ru/20240207/indoneziya-1925893250.html
Индонезия депортировала россиянина
Индонезия депортировала россиянина - РИА Новости, 07.02.2024
Индонезия депортировала россиянина
Власти Индонезии депортировали гражданина России, подозреваемого в причастности к крупномасштабному делу об уклонении от уплаты налогов на родине и попытках... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:03
2024-02-07T12:03
2024-02-07T12:03
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Власти Индонезии депортировали гражданина России, подозреваемого в причастности к крупномасштабному делу об уклонении от уплаты налогов на родине и попытках скрыться на Бали, сообщает индонезийский портал NusaBali. Глава денпасарского иммиграционного центра временного задержания Геде Дуди Дувита отметил, что к моменту депортации россиянин находился под стражей 27 дней. По его словам, депортация россиянина состоялась в результате "интенсивной координации с посольством России", расходы на перелет оплатила семья задержанного. "Официальная информация МВД РФ и посольства РФ в Джакарте свидетельствует о том, что (россиянин - ред.) скрывался на Бали, поскольку его подозревают в причастности к преступлениям по уклонению от уплаты налогов в крупном размере и попытке избежать наказания в России," — добавил Дувита. После расследования дела россиянина было решено аннулировать его вид на жительство. "Эта депортация была проведена в соответствии с применимыми правовыми и нормативными принципами", — отметил чиновник.
https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html
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в мире, россия, индонезия, бали
В мире, Россия, Индонезия, Бали
Индонезия депортировала россиянина
Индонезия депортировала россиянина, уклонявшегося от уплаты налогов на родине