https://ria.ru/20240207/imuschestvo-1926034995.html

На Украине упростили процедуру списания военного имущества

На Украине упростили процедуру списания военного имущества - РИА Новости, 07.02.2024

На Украине упростили процедуру списания военного имущества

Владимир Зеленский подписал законопроект, упрощающий процедуру списания военного имущества. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:27

2024-02-07T21:27

2024-02-07T21:27

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект, упрощающий процедуру списания военного имущества. Согласно данным на сайте Верховной рады, документ был подписан Зеленским во вторник. Он вступает в силу на следующий день после его публикации. Документ разрешает во время действия военного положения списывать имущество командиру воинской части стоимостью "за единицу военного имущества или по одному актом до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 миллиона гривен или 45,2 тысячи долларов - ред.) без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием". "Введение упрощенной процедуры списания военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) вследствие военных (боевых) действий. Такое имущество будет перечисляться в едином акте списания, который будет составляться комиссией и участниками или свидетелями события, при их наличии и будет подаваться на утверждение командующему", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Рады.

https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925933489.html

украина

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины