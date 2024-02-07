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На Украине упростили процедуру списания военного имущества - РИА Новости, 07.02.2024
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21:27 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/imuschestvo-1926034995.html
На Украине упростили процедуру списания военного имущества
На Украине упростили процедуру списания военного имущества - РИА Новости, 07.02.2024
На Украине упростили процедуру списания военного имущества
Владимир Зеленский подписал законопроект, упрощающий процедуру списания военного имущества. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:27
2024-02-07T21:27
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект, упрощающий процедуру списания военного имущества. Согласно данным на сайте Верховной рады, документ был подписан Зеленским во вторник. Он вступает в силу на следующий день после его публикации. Документ разрешает во время действия военного положения списывать имущество командиру воинской части стоимостью "за единицу военного имущества или по одному актом до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 миллиона гривен или 45,2 тысячи долларов - ред.) без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием". "Введение упрощенной процедуры списания военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) вследствие военных (боевых) действий. Такое имущество будет перечисляться в едином акте списания, который будет составляться комиссией и участниками или свидетелями события, при их наличии и будет подаваться на утверждение командующему", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Рады.
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине упростили процедуру списания военного имущества

Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру списания военного имущества

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект, упрощающий процедуру списания военного имущества.
Согласно данным на сайте Верховной рады, документ был подписан Зеленским во вторник. Он вступает в силу на следующий день после его публикации.
Документ разрешает во время действия военного положения списывать имущество командиру воинской части стоимостью "за единицу военного имущества или по одному актом до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 миллиона гривен или 45,2 тысячи долларов - ред.) без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием".
«
"Введение упрощенной процедуры списания военного имущества в случае потери (уничтожения, разрушения) вследствие военных (боевых) действий. Такое имущество будет перечисляться в едином акте списания, который будет составляться комиссией и участниками или свидетелями события, при их наличии и будет подаваться на утверждение командующему", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Рады.
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