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РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением - РИА Новости, 07.02.2024
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19:48 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/importozameschenie-1926022320.html
РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением
РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением - РИА Новости, 07.02.2024
РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением
Российские компании в течение последних двух лет сделали рывок в импортозамещении, которое все в большей степени становится импортоопережением, заявил президент РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:48
2024-02-07T19:48
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские компании в течение последних двух лет сделали рывок в импортозамещении, которое все в большей степени становится импортоопережением, заявил президент РСПП Александр Шохин. "Западные санкции – это действительно окно возможностей для российских компаний реализовывать программы импортозамещения. В течение последних двух лет компании сделали рывок в импортозамещении, которое, действительно, все в большей степени становится импортоопережением", - сказал он в ходе работы отраслевого форума "От импортозамещения к импортоопережению" в рамках Недели российского бизнеса-2024 в РСПП. Дело в том, добавил он, что "покоится это импортозамещение на новой технологической базе", а не только на поиске новых партнеров, которые делают ту же продукцию, которую делали ушедшие из России западные компании и бывшие технологические партнеры. По его словам, показательно то, что в 2023 году более 35% российских компаний реализовывали инвестиционные проекты, еще столько же намерены реализовывать их в нынешнем году. "Причем речь идет о крупных инвестпроектах. Это как раз то, что можно назвать импортоопережением. Это инвестиции в такое импортозамещение, которое покоится на технологических новациях, на модернизации производства и так далее", - подчеркнул Шохин. Добавив, что все это сегодня чрезвычайно важно, поскольку несмотря на то, что окна возможностей открыты, тем не менее, импортозависимость российских компаний еще достаточно высока, более 60% и компаний и отраслей фиксируют эту импортотехнологическую зависимость.
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твой бизнес – новости, экономика, технологии, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
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РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские компании в течение последних двух лет сделали рывок в импортозамещении, которое все в большей степени становится импортоопережением, заявил президент РСПП Александр Шохин.
«
"Западные санкции – это действительно окно возможностей для российских компаний реализовывать программы импортозамещения. В течение последних двух лет компании сделали рывок в импортозамещении, которое, действительно, все в большей степени становится импортоопережением", - сказал он в ходе работы отраслевого форума "От импортозамещения к импортоопережению" в рамках Недели российского бизнеса-2024 в РСПП.
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Дело в том, добавил он, что "покоится это импортозамещение на новой технологической базе", а не только на поиске новых партнеров, которые делают ту же продукцию, которую делали ушедшие из России западные компании и бывшие технологические партнеры.
По его словам, показательно то, что в 2023 году более 35% российских компаний реализовывали инвестиционные проекты, еще столько же намерены реализовывать их в нынешнем году.
«
"Причем речь идет о крупных инвестпроектах. Это как раз то, что можно назвать импортоопережением. Это инвестиции в такое импортозамещение, которое покоится на технологических новациях, на модернизации производства и так далее", - подчеркнул Шохин.
Добавив, что все это сегодня чрезвычайно важно, поскольку несмотря на то, что окна возможностей открыты, тем не менее, импортозависимость российских компаний еще достаточно высока, более 60% и компаний и отраслей фиксируют эту импортотехнологическую зависимость.
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