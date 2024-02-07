https://ria.ru/20240207/importozameschenie-1926022320.html

РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением

РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением - РИА Новости, 07.02.2024

РСПП: импортозамещение в России все больше становится импортоопережением

Российские компании в течение последних двух лет сделали рывок в импортозамещении, которое все в большей степени становится импортоопережением, заявил президент РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:48

2024-02-07T19:48

2024-02-07T19:48

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские компании в течение последних двух лет сделали рывок в импортозамещении, которое все в большей степени становится импортоопережением, заявил президент РСПП Александр Шохин. "Западные санкции – это действительно окно возможностей для российских компаний реализовывать программы импортозамещения. В течение последних двух лет компании сделали рывок в импортозамещении, которое, действительно, все в большей степени становится импортоопережением", - сказал он в ходе работы отраслевого форума "От импортозамещения к импортоопережению" в рамках Недели российского бизнеса-2024 в РСПП. Дело в том, добавил он, что "покоится это импортозамещение на новой технологической базе", а не только на поиске новых партнеров, которые делают ту же продукцию, которую делали ушедшие из России западные компании и бывшие технологические партнеры. По его словам, показательно то, что в 2023 году более 35% российских компаний реализовывали инвестиционные проекты, еще столько же намерены реализовывать их в нынешнем году. "Причем речь идет о крупных инвестпроектах. Это как раз то, что можно назвать импортоопережением. Это инвестиции в такое импортозамещение, которое покоится на технологических новациях, на модернизации производства и так далее", - подчеркнул Шохин. Добавив, что все это сегодня чрезвычайно важно, поскольку несмотря на то, что окна возможностей открыты, тем не менее, импортозависимость российских компаний еще достаточно высока, более 60% и компаний и отраслей фиксируют эту импортотехнологическую зависимость.

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

твой бизнес – новости, экономика, технологии, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей