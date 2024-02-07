https://ria.ru/20240207/gunko-1925839379.html
Посол России: Канада пообещала изучить запрос на экстрадицию нациста Гунько
Посол России: Канада пообещала изучить запрос на экстрадицию нациста Гунько - РИА Новости, 07.02.2024
Посол России: Канада пообещала изучить запрос на экстрадицию нациста Гунько
Власти Канады заверили, что рассмотрят запрос на экстрадицию в РФ для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР бывшего эсэсовца Ярослава... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:45
2024-02-07T06:45
2024-02-07T06:49
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Власти Канады заверили, что рассмотрят запрос на экстрадицию в РФ для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Нас заверили, что материалы будут рассмотрены", - сообщил он, комментируя поданный запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца. Как отметил глава российской дипмиссии, несмотря на заверения властей Канады, "ответа от минюста и других ведомств пока нет". "Продолжаем работу с МИД Канады", - подчеркнул он. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка. Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.
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россия, канада, ссср, олег степанов, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Канада, СССР, Олег Степанов, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Посол России: Канада пообещала изучить запрос на экстрадицию нациста Гунько
Посол в Канаде: Оттава пообещала изучить запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Власти Канады заверили, что рассмотрят запрос на экстрадицию в РФ для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал канадский парламент, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
«
"Нас заверили, что материалы будут рассмотрены", - сообщил он, комментируя поданный запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца.
Как отметил глава российской дипмиссии, несмотря на заверения властей Канады, "ответа от минюста и других ведомств пока нет".
"Продолжаем работу с МИД Канады", - подчеркнул он.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва
потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК
РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.
Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.
В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань
тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области
немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.
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