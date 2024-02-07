https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010796.html

Студента из Карелии приговорили к тюрьме за подстрекательство к госизмене

Студента из Карелии приговорили к тюрьме за подстрекательство к госизмене - РИА Новости, 07.02.2024

Студента из Карелии приговорили к тюрьме за подстрекательство к госизмене

Студента из Петрозаводска Андрея Васюренко приговорили к 9 годам лишения свободы за подстрекательство к госизмене, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:56

2024-02-07T18:56

2024-02-07T18:57

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петрозаводск

санкт-петербург

петрозаводский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Студента из Петрозаводска Андрея Васюренко приговорили к 9 годам лишения свободы за подстрекательство к госизмене, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Первый западный окружной военный суд назначил Васюренко наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, из них 2,5 года в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) ч.1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч.4 ст. 33 - ст. 275 (подстрекательство к госизмене) УК РФ. Отмечается, что дело слушалось в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Васюренко вину признал. Ранее сообщалось, что студент Беломорско-Онежского филиала университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова Васюренко предлагал вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях. Добавлялось, что его попытки к подстрекательству не были успешными. Его задержали в марте 2023 года. Петрозаводский городской суд избрал Васюренко меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

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происшествия, россия, петрозаводск, санкт-петербург, петрозаводский городской суд, вооруженные силы украины