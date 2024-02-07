https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

Житель Ингушетии получил пять лет колонии за попытку госизмены

Житель Ингушетии получил пять лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 07.02.2024

Житель Ингушетии получил пять лет колонии за попытку госизмены

Верховный суд Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в попытке вступления в ВСУ и незаконном обороте оружия, это первый... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:50

2024-02-07T18:50

2024-02-07T18:50

республика ингушетия

россия

вооруженные силы украины

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НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в попытке вступления в ВСУ и незаконном обороте оружия, это первый в регионе приговор по статье о госизмене, сообщила пресс-служба суда. "Приговором Верховного суда Республики Ингушетия от 7 февраля Цечоев Беслан… признан виновным в приготовлении к государственной измене путем перехода на сторону противника, то есть в приискании средств и умышленном создании условий для перехода на сторону противника для участия в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства в военных и иных действиях с применением вооружения и военной техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление не было доведено до конца, так как мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, его обвиняли в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Цечоеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Цечоев взят под стражу в зале суда", - уточняет пресс-служба. По ее данным, это первый в истории Верховного суда Ингушетии приговор по статье "Государственная измена" УК РФ.

https://ria.ru/20240207/vsu-1925955896.html

https://ria.ru/20240131/gosizmena-1924484356.html

республика ингушетия

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республика ингушетия, россия, вооруженные силы украины