https://ria.ru/20240207/gosdolg-1926043492.html

В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда

В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда - РИА Новости, 07.02.2024

В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда

Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:11

2024-02-07T23:11

2024-02-07T23:11

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления конгресса страны. "Государственный долг увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем когда-либо зарегистрированным", - говорится в документе. По прогнозам бюджетного управления, уже в 2025 году уровень госдолга США превысит объем ВВП и установится на уровне 101,7% от него. Как отмечается, при отсутствии изменений в американском законодательстве, уровень госдолга продолжит повышаться и после 2034 года.

https://ria.ru/20240201/gosdolg-1924574528.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, в мире