https://ria.ru/20240207/gosdolg-1926043492.html
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда - РИА Новости, 07.02.2024
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда
Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:11
2024-02-07T23:11
2024-02-07T23:11
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления конгресса страны. "Государственный долг увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем когда-либо зарегистрированным", - говорится в документе. По прогнозам бюджетного управления, уже в 2025 году уровень госдолга США превысит объем ВВП и установится на уровне 101,7% от него. Как отмечается, при отсутствии изменений в американском законодательстве, уровень госдолга продолжит повышаться и после 2034 года.
https://ria.ru/20240201/gosdolg-1924574528.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, в мире
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда
Доклад: госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного рекорда в 116% ВВП
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления конгресса страны.
«
"Государственный долг увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем когда-либо зарегистрированным", - говорится в документе.
По прогнозам бюджетного управления, уже в 2025 году уровень госдолга США превысит объем ВВП и установится на уровне 101,7% от него.
Как отмечается, при отсутствии изменений в американском законодательстве, уровень госдолга продолжит повышаться и после 2034 года.
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