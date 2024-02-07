Рейтинг@Mail.ru
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/gosdolg-1926043492.html
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда - РИА Новости, 07.02.2024
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда
Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:11
2024-02-07T23:11
экономика
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления конгресса страны. "Государственный долг увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем когда-либо зарегистрированным", - говорится в документе. По прогнозам бюджетного управления, уже в 2025 году уровень госдолга США превысит объем ВВП и установится на уровне 101,7% от него. Как отмечается, при отсутствии изменений в американском законодательстве, уровень госдолга продолжит повышаться и после 2034 года.
https://ria.ru/20240201/gosdolg-1924574528.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_5424d635560ecb5997707c065918ee01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, в мире
Экономика, США, В мире
В США спрогнозировали рост госдолга за десять лет до абсолютного рекорда

Доклад: госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного рекорда в 116% ВВП

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Госдолг США к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления конгресса страны.
«
"Государственный долг увеличится с 99% ВВП к концу 2024 года до 116% ВВП к 2034 году, что станет самым высоким уровнем когда-либо зарегистрированным", - говорится в документе.
По прогнозам бюджетного управления, уже в 2025 году уровень госдолга США превысит объем ВВП и установится на уровне 101,7% от него.
Как отмечается, при отсутствии изменений в американском законодательстве, уровень госдолга продолжит повышаться и после 2034 года.
Сторонники Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Повесим на неугодных": как США избавятся от рекордного госдолга
1 февраля, 08:00
 
ЭкономикаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала