https://ria.ru/20240207/golosovanie-1925828294.html
В конгрессе США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины
В конгрессе США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины - РИА Новости, 07.02.2024
В конгрессе США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины
Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:55
2024-02-07T02:55
2024-02-07T09:41
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, свидетельствуют результаты голосования.Для прохождения законопроекта, как сообщили ранее в пресс-службе законодательного органа, необходима была поддержка более двух третей конгрессменов. Против нормы проголосовали 180 законодателей, то есть необходимой поддержки проект не получил.Голосование транслировали американские кабельные сети.Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925802195.html
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сша, украина, конгресс сша, в мире, израиль, джо байден
США, Украина, Конгресс США, В мире, Израиль, Джо Байден
В конгрессе США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины
В конгрессе США проголосовали против законопроекта о помощи Израилю без Украины
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Для прохождения законопроекта, как сообщили ранее в пресс-службе законодательного органа, необходима была поддержка более двух третей конгрессменов. Против нормы проголосовали 180 законодателей, то есть необходимой поддержки проект не получил.
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Голосование транслировали американские кабельные сети.
Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом
14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
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