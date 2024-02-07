https://ria.ru/20240207/germaniya-1926038525.html

Шольц: Германия недостаточно большая, чтобы в одиночку помогать Украине

Шольц: Германия недостаточно большая, чтобы в одиночку помогать Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Шольц: Германия недостаточно большая, чтобы в одиночку помогать Украине

Германия не настолько большая страна, чтобы в одиночку обеспечивать военную поддержку Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии поездки в США, его слова РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:19

2024-02-07T22:19

2024-02-07T23:43

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Германия не настолько большая страна, чтобы в одиночку обеспечивать военную поддержку Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии поездки в США, его слова приводит агентство Reuters.По словам политика, если его страна останется единственным источником помощи Украине, это грозит "настоящей опасностью". "Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку", — подчеркнул Шольц.Шольц в четверг отправится в Вашингтон, где на следующий день встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом. По словам источника из делегации канцлера, одной из главных тем станет поддержка Украины на фоне продолжающихся дебатов в Соединенных Штатах о продлении помощи Киеву и принятого в ЕС спецфонда в 50 миллиардов евро. В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024-го.Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240207/kongress-1925980794.html

https://ria.ru/20240207/konferentsiya-1925944529.html

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в мире, украина, олаф шольц, германия, сша, джо байден, евросоюз, нато, сергей лавров