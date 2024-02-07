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Херш рассказал о хаосе в Германии после взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024
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00:33 07.02.2024 (обновлено: 01:08 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/germaniya-1925821068.html
Херш рассказал о хаосе в Германии после взрывов на "Северных потоках"
Херш рассказал о хаосе в Германии после взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024
Херш рассказал о хаосе в Германии после взрывов на "Северных потоках"
Германия столкнулась с "политическим и экономическим хаосом" с момента взрывов на "Северных потоках", заявил американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:33
2024-02-07T01:08
германия
россия
сша
сеймур херш
олаф шольц
джо байден
северный поток
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Германия столкнулась с "политическим и экономическим хаосом" с момента взрывов на "Северных потоках", заявил американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование теракта на газопроводах. Как пишет Херш в статье на онлайн-платформе Substack, США боялись, что канцлер Германии Олаф Шольц не откажется от российского газа из экономических соображений, однако "такому не дали бы случиться"."Германия находится в экономическом и политическом хаосе с того момента", - отметил журналист.При этом Херш напомнил, что ни один высокопоставленный чиновник в Германии не сделал почти ничего, чтобы найти организатора подрывов. А результаты расследования, инициированного рядом депутатов бундестага, скрыли от общественности "по соображениям безопасности".
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html
https://ria.ru/20240206/germaniya-1925632031.html
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германия, россия, сша, сеймур херш, олаф шольц, джо байден, северный поток, в мире
Германия, Россия, США, Сеймур Херш, Олаф Шольц, Джо Байден, Северный поток, В мире
Херш рассказал о хаосе в Германии после взрывов на "Северных потоках"

Журналист Херш: в ФРГ царит хаос с момента подрыва "Северных потоков"

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Германия столкнулась с "политическим и экономическим хаосом" с момента взрывов на "Северных потоках", заявил американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование теракта на газопроводах.
Как пишет Херш в статье на онлайн-платформе Substack, США боялись, что канцлер Германии Олаф Шольц не откажется от российского газа из экономических соображений, однако "такому не дали бы случиться".
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"Германия находится в экономическом и политическом хаосе с того момента", - отметил журналист.
При этом Херш напомнил, что ни один высокопоставленный чиновник в Германии не сделал почти ничего, чтобы найти организатора подрывов. А результаты расследования, инициированного рядом депутатов бундестага, скрыли от общественности "по соображениям безопасности".
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