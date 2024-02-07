Рейтинг@Mail.ru
Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/gaz-1926002542.html
Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России
Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России - РИА Новости, 07.02.2024
Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России
Почти две трети импортированного Чехией в январе 2024 года газа было получено из России – 62%, сообщило в среду издание Novinky со ссылкой на данные оператора... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:19
2024-02-07T18:19
экономика
россия
чехия
москва
unicredit group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:261:2047:1412_1920x0_80_0_0_55e3c6cbdd6bde6cb65eb0134eb42803.jpg
ПРАГА, 7 фев – РИА Новости. Почти две трети импортированного Чехией в январе 2024 года газа было получено из России – 62%, сообщило в среду издание Novinky со ссылкой на данные оператора внутренних газопроводов республики, компании Net4Gas. "Газ из России продолжает поступать в Чехию и даже составляет большую часть поставок. В январе этого года доля российского газа составила около 62% от общего объема импорта, об этом свидетельствуют данные компании Net4Gas. В первые 10 месяцев 2023 года доля газа из РФ не поднималась выше 2%", - сообщило издание. "Шок пришел вместе с данными за ноябрь и декабрь прошлого года, когда доля российского газа в общем объеме импорта резко возросла - до 26% и 58% соответственно", - заявил изданию экономист UniCredit Bank Иржи Поур. В свою очередь, глава минпромторга Йозеф Сикела, комментируя возобновление поставок газа из России, написал 27 декабря прошлого года в в соцсети X, что это действительно происходит с октября, но добавил, что в целом Чехия избавилась от газовой зависимости от России. "Фактически, в период с января по конец ноября 2023 года на газ из России пришлось около 3,8 % всех поставок. Это самый низкий показатель в нашей современной истории", - отметил министр. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240206/gaz-1925745566.html
https://ria.ru/20240202/gaz-1925016797.html
россия
чехия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:281:2047:1816_1920x0_80_0_0_b1d63e49b1b788334ad5b0e5fd5cf9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, чехия, москва, unicredit group
Экономика, Россия, Чехия, Москва, UniCredit Group
Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России

Net4Gas: почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 7 фев – РИА Новости. Почти две трети импортированного Чехией в январе 2024 года газа было получено из России – 62%, сообщило в среду издание Novinky со ссылкой на данные оператора внутренних газопроводов республики, компании Net4Gas.
«
"Газ из России продолжает поступать в Чехию и даже составляет большую часть поставок. В январе этого года доля российского газа составила около 62% от общего объема импорта, об этом свидетельствуют данные компании Net4Gas. В первые 10 месяцев 2023 года доля газа из РФ не поднималась выше 2%", - сообщило издание.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Экспорт российского газа по трубопроводам снизился
6 февраля, 16:36
«
"Шок пришел вместе с данными за ноябрь и декабрь прошлого года, когда доля российского газа в общем объеме импорта резко возросла - до 26% и 58% соответственно", - заявил изданию экономист UniCredit Bank Иржи Поур.
В свою очередь, глава минпромторга Йозеф Сикела, комментируя возобновление поставок газа из России, написал 27 декабря прошлого года в в соцсети X, что это действительно происходит с октября, но добавил, что в целом Чехия избавилась от газовой зависимости от России. "Фактически, в период с января по конец ноября 2023 года на газ из России пришлось около 3,8 % всех поставок. Это самый низкий показатель в нашей современной истории", - отметил министр.
В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Молдавия не исключает закупок газа у России, заявили в Кишиневе
2 февраля, 13:16
 
ЭкономикаРоссияЧехияМоскваUniCredit Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала