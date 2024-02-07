https://ria.ru/20240207/gaz-1926002542.html

Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России

Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России - РИА Новости, 07.02.2024

Почти две трети импортированного Чехией в январе газа поступило из России

Почти две трети импортированного Чехией в январе 2024 года газа было получено из России – 62%, сообщило в среду издание Novinky со ссылкой на данные оператора... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:19

2024-02-07T18:19

2024-02-07T18:19

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ПРАГА, 7 фев – РИА Новости. Почти две трети импортированного Чехией в январе 2024 года газа было получено из России – 62%, сообщило в среду издание Novinky со ссылкой на данные оператора внутренних газопроводов республики, компании Net4Gas. "Газ из России продолжает поступать в Чехию и даже составляет большую часть поставок. В январе этого года доля российского газа составила около 62% от общего объема импорта, об этом свидетельствуют данные компании Net4Gas. В первые 10 месяцев 2023 года доля газа из РФ не поднималась выше 2%", - сообщило издание. "Шок пришел вместе с данными за ноябрь и декабрь прошлого года, когда доля российского газа в общем объеме импорта резко возросла - до 26% и 58% соответственно", - заявил изданию экономист UniCredit Bank Иржи Поур. В свою очередь, глава минпромторга Йозеф Сикела, комментируя возобновление поставок газа из России, написал 27 декабря прошлого года в в соцсети X, что это действительно происходит с октября, но добавил, что в целом Чехия избавилась от газовой зависимости от России. "Фактически, в период с января по конец ноября 2023 года на газ из России пришлось около 3,8 % всех поставок. Это самый низкий показатель в нашей современной истории", - отметил министр. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240206/gaz-1925745566.html

https://ria.ru/20240202/gaz-1925016797.html

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экономика, россия, чехия, москва, unicredit group