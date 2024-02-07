https://ria.ru/20240207/gaz-1925921355.html

Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ

Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024

Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ

Европейский союз рискует остаться без газа на фоне атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:44

2024-02-07T13:44

2024-02-07T14:10

в мире

красное море

йемен

ансар алла

евросоюз

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз рискует остаться без газа на фоне атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным Ассошиэйтед Пресс, танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, регулярно проходят через Красное море, а несколько поставок газа в Италию "уже отменены". "Нападения йеменских повстанцев-хуситов из-за войны Израиля с ХАМАС создают новую угрозу будущему поставок энергоносителей в ЕС, состоящий из 27 стран, который полагается на импортируемый природный газ для работы заводов, выработки электроэнергии и обогрева домов", - сообщает агентство. По данным агентства, на фоне атак хуситов многие судоходные и некоторые энергетические компании перенаправляют суда вокруг южной части Африки, а не через Суэцкий канал в северной части Красного моря. Отмечается, что такое перенаправление судов удлиняет путь в Европу от поставщиков с Ближнего Востока, таких как Катар, на неделю или более, и это "увеличивает расходы". "Длительное закрытие маршрута по Красному морю с Ближнего Востока создает риск поставок в Европу", - цитирует агентство вице-президента компании по исследованиям в энергетическом секторе Rystad Energy Каушала Рамеша. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/khusity-1925805456.html

https://ria.ru/20240205/yemen-1925383963.html

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, йемен, ансар алла, евросоюз, военная операция сша и британии в йемене