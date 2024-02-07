Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ
AP: ЕС рискует остаться без газа из-за нападений хуситов на суда в Красном море
© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз рискует остаться без газа на фоне атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным Ассошиэйтед Пресс, танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, регулярно проходят через Красное море, а несколько поставок газа в Италию "уже отменены".
По данным агентства, на фоне атак хуситов многие судоходные и некоторые энергетические компании перенаправляют суда вокруг южной части Африки, а не через Суэцкий канал в северной части Красного моря. Отмечается, что такое перенаправление судов удлиняет путь в Европу от поставщиков с Ближнего Востока, таких как Катар, на неделю или более, и это "увеличивает расходы".
"Длительное закрытие маршрута по Красному морю с Ближнего Востока создает риск поставок в Европу", - цитирует агентство вице-президента компании по исследованиям в энергетическом секторе Rystad Energy Каушала Рамеша.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.