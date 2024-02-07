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Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
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13:44 07.02.2024 (обновлено: 14:10 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/gaz-1925921355.html
Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ
Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ
Европейский союз рискует остаться без газа на фоне атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:44
2024-02-07T14:10
в мире
красное море
йемен
ансар алла
евросоюз
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз рискует остаться без газа на фоне атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным Ассошиэйтед Пресс, танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, регулярно проходят через Красное море, а несколько поставок газа в Италию "уже отменены". "Нападения йеменских повстанцев-хуситов из-за войны Израиля с ХАМАС создают новую угрозу будущему поставок энергоносителей в ЕС, состоящий из 27 стран, который полагается на импортируемый природный газ для работы заводов, выработки электроэнергии и обогрева домов", - сообщает агентство. По данным агентства, на фоне атак хуситов многие судоходные и некоторые энергетические компании перенаправляют суда вокруг южной части Африки, а не через Суэцкий канал в северной части Красного моря. Отмечается, что такое перенаправление судов удлиняет путь в Европу от поставщиков с Ближнего Востока, таких как Катар, на неделю или более, и это "увеличивает расходы". "Длительное закрытие маршрута по Красному морю с Ближнего Востока создает риск поставок в Европу", - цитирует агентство вице-президента компании по исследованиям в энергетическом секторе Rystad Energy Каушала Рамеша. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/khusity-1925805456.html
https://ria.ru/20240205/yemen-1925383963.html
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в мире, красное море, йемен, ансар алла, евросоюз, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Евросоюз, Военная операция США и Британии в Йемене
Атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа, пишут СМИ

AP: ЕС рискует остаться без газа из-за нападений хуситов на суда в Красном море

© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз рискует остаться без газа на фоне атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным Ассошиэйтед Пресс, танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, регулярно проходят через Красное море, а несколько поставок газа в Италию "уже отменены".
"Нападения йеменских повстанцев-хуситов из-за войны Израиля с ХАМАС создают новую угрозу будущему поставок энергоносителей в ЕС, состоящий из 27 стран, который полагается на импортируемый природный газ для работы заводов, выработки электроэнергии и обогрева домов", - сообщает агентство.
По данным агентства, на фоне атак хуситов многие судоходные и некоторые энергетические компании перенаправляют суда вокруг южной части Африки, а не через Суэцкий канал в северной части Красного моря. Отмечается, что такое перенаправление судов удлиняет путь в Европу от поставщиков с Ближнего Востока, таких как Катар, на неделю или более, и это "увеличивает расходы".
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"Длительное закрытие маршрута по Красному морю с Ближнего Востока создает риск поставок в Европу", - цитирует агентство вице-президента компании по исследованиям в энергетическом секторе Rystad Energy Каушала Рамеша.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменАнсар АллаЕвросоюзВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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