https://ria.ru/20240207/galstuk-1925850035.html

"Даже Зеленский такое не носит": в США высмеяли внешний вид Байдена

"Даже Зеленский такое не носит": в США высмеяли внешний вид Байдена - РИА Новости, 07.02.2024

"Даже Зеленский такое не носит": в США высмеяли внешний вид Байдена

Появление перед журналистами президента США Джо Байдена в галстуке цвета украинского флага абсолютно неприемлемо, написал вышедший из президентской гонки... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:56

2024-02-07T08:56

2024-02-07T09:59

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майк джонсон

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Появление перед журналистами президента США Джо Байдена в галстуке цвета украинского флага абсолютно неприемлемо, написал вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами в социальной сети Х.Накануне, выступая в Белом доме, Байден предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с "украинским значком" в знак поддержки Киева, который, по его словам, "находится в отчаянном положении" из-за отсутствия финансовой помощи."Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений", — возмутился Рамасвами.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240206/proval-1925676563.html

https://ria.ru/20240206/korporatsii-1925625573.html

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в мире, сша, киев, израиль, джо байден, вивек рамасвами, майк джонсон