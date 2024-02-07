https://ria.ru/20240207/galkin-1925905876.html
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии - РИА Новости, 07.02.2024
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии
Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:16
2024-02-07T13:16
2024-02-07T13:22
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею Виктории.Экс-ведущий Первого канала, который приехал с гастролями на "зеленый континент", устроил виртуальную "экскурсию" по галереи для своих подписчиков. Галкин* прошелся по нескольким залам и негативно высказался о некоторых из них. Супругу Аллы Пугачевой не понравилось, что сотрудники музея сочетают классическое искусство с современным. Так, в одном из залов комика возмутила большая неоновая надпись, которая "соседствует" со старинными полотнами. "Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб", — сказал шоумен.Оказавшись в красном зале с картинами, Максим Галкин* высмеял расположение полотен на стенах."Я бы назвал: "Я его слепила из того, что было". Видимо, такая задумка. Очень интересно", — произнес комик.Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240202/galkin-1925136896.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости шоу-бизнеса, австралия, алла пугачева, максим галкин*, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Австралия, Алла Пугачева, Максим Галкин*, Россия
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии
Галкин* раскритиковал экспозицию Национальной галереи Виктории в Мельбурне
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею Виктории.
Экс-ведущий Первого канала, который приехал с гастролями на "зеленый континент", устроил виртуальную "экскурсию" по галереи для своих подписчиков. Галкин* прошелся по нескольким залам и негативно высказался о некоторых из них.
Супругу Аллы Пугачевой не понравилось, что сотрудники музея сочетают классическое искусство с современным. Так, в одном из залов комика возмутила большая неоновая надпись, которая "соседствует" со старинными полотнами.
«
"Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб", — сказал шоумен.
Оказавшись в красном зале с картинами, Максим Галкин* высмеял расположение полотен на стенах.
«
"Я бы назвал: "Я его слепила из того, что было". Видимо, такая задумка. Очень интересно", — произнес комик.
Максим Галкин* покинул Россию
в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль
.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина
, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали