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"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии - РИА Новости, 07.02.2024
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Шоубиз
 
13:16 07.02.2024 (обновлено: 13:22 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/galkin-1925905876.html
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии - РИА Новости, 07.02.2024
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии
Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:16
2024-02-07T13:22
шоубиз
новости шоу-бизнеса
австралия
алла пугачева
максим галкин*
россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею Виктории.Экс-ведущий Первого канала, который приехал с гастролями на "зеленый континент", устроил виртуальную "экскурсию" по галереи для своих подписчиков. Галкин* прошелся по нескольким залам и негативно высказался о некоторых из них. Супругу Аллы Пугачевой не понравилось, что сотрудники музея сочетают классическое искусство с современным. Так, в одном из залов комика возмутила большая неоновая надпись, которая "соседствует" со старинными полотнами. &quot;Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб&quot;, — сказал шоумен.Оказавшись в красном зале с картинами, Максим Галкин* высмеял расположение полотен на стенах.&quot;Я бы назвал: &quot;Я его слепила из того, что было&quot;. Видимо, такая задумка. Очень интересно&quot;, — произнес комик.Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, австралия, алла пугачева, максим галкин*, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Австралия, Алла Пугачева, Максим Галкин*, Россия
"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии

Галкин* раскритиковал экспозицию Национальной галереи Виктории в Мельбурне

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею Виктории.
Экс-ведущий Первого канала, который приехал с гастролями на "зеленый континент", устроил виртуальную "экскурсию" по галереи для своих подписчиков. Галкин* прошелся по нескольким залам и негативно высказался о некоторых из них.
© Фото : maxgalkinruСкрин сторис из соцсетей Максима Галкина
Скрин сторис из соцсетей Максима Галкина - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : maxgalkinru
Скрин сторис из соцсетей Максима Галкина
Супругу Аллы Пугачевой не понравилось, что сотрудники музея сочетают классическое искусство с современным. Так, в одном из залов комика возмутила большая неоновая надпись, которая "соседствует" со старинными полотнами.
«

"Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб", — сказал шоумен.

Оказавшись в красном зале с картинами, Максим Галкин* высмеял расположение полотен на стенах.
© Фото : maxgalkinruСкрин сторис из соцсетей Максима Галкина
Скрин сторис из соцсетей Максима Галкина - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : maxgalkinru
Скрин сторис из соцсетей Максима Галкина
«

"Я бы назвал: "Я его слепила из того, что было". Видимо, такая задумка. Очень интересно", — произнес комик.

Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".

С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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