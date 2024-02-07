https://ria.ru/20240207/galkin-1925905876.html

"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии

"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии - РИА Новости, 07.02.2024

"Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии

Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:16

2024-02-07T13:16

2024-02-07T13:22

шоубиз

новости шоу-бизнеса

австралия

алла пугачева

максим галкин*

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871956745_0:149:2907:1784_1920x0_80_0_0_47506fac83fd818fcdf35334cc8e4224.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Юморист и шоумен Максим Галкин* раскритиковал на своей странице в Instagram** один из старейших и самых посещаемых музеев Австралии — Национальную галерею Виктории.Экс-ведущий Первого канала, который приехал с гастролями на "зеленый континент", устроил виртуальную "экскурсию" по галереи для своих подписчиков. Галкин* прошелся по нескольким залам и негативно высказался о некоторых из них. Супругу Аллы Пугачевой не понравилось, что сотрудники музея сочетают классическое искусство с современным. Так, в одном из залов комика возмутила большая неоновая надпись, которая "соседствует" со старинными полотнами. "Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб", — сказал шоумен.Оказавшись в красном зале с картинами, Максим Галкин* высмеял расположение полотен на стенах."Я бы назвал: "Я его слепила из того, что было". Видимо, такая задумка. Очень интересно", — произнес комик.Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240202/galkin-1925136896.html

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, австралия, алла пугачева, максим галкин*, россия