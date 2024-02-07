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СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству - РИА Новости, 07.02.2024
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02:27 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/gaiti-1925827664.html
СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству
СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству
Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза включена в список подозреваемых в причастности к его убийству, сообщила газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:27
2024-02-07T02:27
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза включена в список подозреваемых в причастности к его убийству, сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы. "Прокурор Гаити порекомендовал выдвинуть обвинения против 70 человек в связи с убийством президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Среди колумбийских солдат в отставке и гаитянских правительственных чиновников в списке обвиняемых есть одно неожиданное имя - бывшая первая леди Мартин Моиз", - пишет издание. Отмечается, что в заявлении, поданном в суд прокурором, бывшая первая леди Мартин Моиз обвиняется не в самом убийстве, а в том, что ее показания противоречат показаниям других свидетелей, что указывает на причастность к нападению. В документе добавляется, что один из главных подозреваемых утверждал, что Мартин Моиз хотела занять президентский пост. Адвокат Моиз отверг обвинения. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления - врача и пастора Эммануэля Санона.
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гаити, майами, колумбия, жовенель моиз, в мире
Гаити, Майами, Колумбия, Жовенель Моиз, В мире
СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству

NYT: жена экс-президента Гаити Моиза подозревается в причастности к его убийству

© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин
Президент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Президент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза включена в список подозреваемых в причастности к его убийству, сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы.
«
"Прокурор Гаити порекомендовал выдвинуть обвинения против 70 человек в связи с убийством президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Среди колумбийских солдат в отставке и гаитянских правительственных чиновников в списке обвиняемых есть одно неожиданное имя - бывшая первая леди Мартин Моиз", - пишет издание.
Отмечается, что в заявлении, поданном в суд прокурором, бывшая первая леди Мартин Моиз обвиняется не в самом убийстве, а в том, что ее показания противоречат показаниям других свидетелей, что указывает на причастность к нападению. В документе добавляется, что один из главных подозреваемых утверждал, что Мартин Моиз хотела занять президентский пост.
Адвокат Моиз отверг обвинения.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления - врача и пастора Эммануэля Санона.
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