https://ria.ru/20240207/gaiti-1925827664.html

СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству

СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ: жену экс-президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза включена в список подозреваемых в причастности к его убийству, сообщила газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:27

2024-02-07T02:27

2024-02-07T02:27

гаити

майами

колумбия

жовенель моиз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740278183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55456042aaaddbffc6f80e160acc4d94.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза включена в список подозреваемых в причастности к его убийству, сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы. "Прокурор Гаити порекомендовал выдвинуть обвинения против 70 человек в связи с убийством президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Среди колумбийских солдат в отставке и гаитянских правительственных чиновников в списке обвиняемых есть одно неожиданное имя - бывшая первая леди Мартин Моиз", - пишет издание. Отмечается, что в заявлении, поданном в суд прокурором, бывшая первая леди Мартин Моиз обвиняется не в самом убийстве, а в том, что ее показания противоречат показаниям других свидетелей, что указывает на причастность к нападению. В документе добавляется, что один из главных подозреваемых утверждал, что Мартин Моиз хотела занять президентский пост. Адвокат Моиз отверг обвинения. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления - врача и пастора Эммануэля Санона.

https://ria.ru/20231019/gaiti-1903736797.html

гаити

майами

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гаити, майами, колумбия, жовенель моиз, в мире