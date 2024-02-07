https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html

На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды

На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды - РИА Новости, 07.02.2024

На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды

На аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла утечка воды с содержанием радионуклидов, сообщило Центральное телевидение Фукусимы со ссылкой на оператора... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:29

2024-02-07T13:29

2024-02-07T17:13

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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. На аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла утечка воды с содержанием радионуклидов, сообщило Центральное телевидение Фукусимы со ссылкой на оператора станции, компанию ТЕРСО.Утечку заметил работник станции в 9:00 (3:00 мск) 7 февраля. Во время техосмотра оборудования для очистки радиоактивной воды он обнаружил, что десять из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты.По подсчетам ТЕРСО, утекло 5,5 тонны воды, значительная часть, предположительно, впиталась в почву. В жидкости в том числе содержатся радиоактивные цезий и стронций.Содержание радиоактивных веществ оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Ранее компания установила собственную норму радиоактивности воды, сбрасываемой в океан, на уровне 1500 беккерелей на литр при государственной норме в 60 000 беккерелей на литр.Отмечается, что точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом неподалеку, не показывает изменений фона. ТЕРСО заявила, что утечка произошла в зоне отселения. Грунт, в который впиталась вода, изымут. В компании подчеркнули, что инцидент не повлиял на ситуацию за пределами станции.Утечка произошла спустя неделю после публикации МАГАТЭ первого отчета после начала сброса воды с АЭС "Фукусима" в океан. Эксперты организации пришли к выводу, что он соответствует международным стандартам.Компания ТЕРСО в августе прошлого года начала сбрасывать в океан воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов. Из-за этого решения Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции.Система ALPS позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Радиоактивная вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции, каждый день в них прибавляется около 140 тонн. На станции установлено около тысячи емкостей общим объемом в 1,37 миллиона тонн, но почти 90 процентов из них заполнены.Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.

https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

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япония, аэс "фукусима", в мире, терсо, фукусима-1