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На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды - РИА Новости, 07.02.2024
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13:29 07.02.2024 (обновлено: 17:13 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html
На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды
На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды - РИА Новости, 07.02.2024
На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды
На аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла утечка воды с содержанием радионуклидов, сообщило Центральное телевидение Фукусимы со ссылкой на оператора... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:29
2024-02-07T17:13
япония
аэс "фукусима"
в мире
терсо
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. На аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла утечка воды с содержанием радионуклидов, сообщило Центральное телевидение Фукусимы со ссылкой на оператора станции, компанию ТЕРСО.Утечку заметил работник станции в 9:00 (3:00 мск) 7 февраля. Во время техосмотра оборудования для очистки радиоактивной воды он обнаружил, что десять из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты.По подсчетам ТЕРСО, утекло 5,5 тонны воды, значительная часть, предположительно, впиталась в почву. В жидкости в том числе содержатся радиоактивные цезий и стронций.Содержание радиоактивных веществ оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Ранее компания установила собственную норму радиоактивности воды, сбрасываемой в океан, на уровне 1500 беккерелей на литр при государственной норме в 60 000 беккерелей на литр.Отмечается, что точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом неподалеку, не показывает изменений фона. ТЕРСО заявила, что утечка произошла в зоне отселения. Грунт, в который впиталась вода, изымут. В компании подчеркнули, что инцидент не повлиял на ситуацию за пределами станции.Утечка произошла спустя неделю после публикации МАГАТЭ первого отчета после начала сброса воды с АЭС "Фукусима" в океан. Эксперты организации пришли к выводу, что он соответствует международным стандартам.Компания ТЕРСО в августе прошлого года начала сбрасывать в океан воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов. Из-за этого решения Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции.Система ALPS позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Радиоактивная вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции, каждый день в них прибавляется около 140 тонн. На станции установлено около тысячи емкостей общим объемом в 1,37 миллиона тонн, но почти 90 процентов из них заполнены.Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.
https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html
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япония, аэс "фукусима", в мире, терсо, фукусима-1
Япония, АЭС "Фукусима", В мире, ТЕРСО, Фукусима-1
На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды

На аварийной японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. На аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла утечка воды с содержанием радионуклидов, сообщило Центральное телевидение Фукусимы со ссылкой на оператора станции, компанию ТЕРСО.
Утечку заметил работник станции в 9:00 (3:00 мск) 7 февраля. Во время техосмотра оборудования для очистки радиоактивной воды он обнаружил, что десять из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты.
По подсчетам ТЕРСО, утекло 5,5 тонны воды, значительная часть, предположительно, впиталась в почву. В жидкости в том числе содержатся радиоактивные цезий и стронций.
Содержание радиоактивных веществ оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Ранее компания установила собственную норму радиоактивности воды, сбрасываемой в океан, на уровне 1500 беккерелей на литр при государственной норме в 60 000 беккерелей на литр.
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Отмечается, что точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом неподалеку, не показывает изменений фона. ТЕРСО заявила, что утечка произошла в зоне отселения. Грунт, в который впиталась вода, изымут. В компании подчеркнули, что инцидент не повлиял на ситуацию за пределами станции.
Утечка произошла спустя неделю после публикации МАГАТЭ первого отчета после начала сброса воды с АЭС "Фукусима" в океан. Эксперты организации пришли к выводу, что он соответствует международным стандартам.
Компания ТЕРСО в августе прошлого года начала сбрасывать в океан воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов.
Из-за этого решения Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции.
Система ALPS позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Радиоактивная вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции, каждый день в них прибавляется около 140 тонн. На станции установлено около тысячи емкостей общим объемом в 1,37 миллиона тонн, но почти 90 процентов из них заполнены.
Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.
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ЯпонияАЭС "Фукусима"В миреТЕРСОФукусима-1
 
 
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