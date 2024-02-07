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ФТС уволила начальника главного управления тылового обеспечения
ФТС уволила начальника главного управления тылового обеспечения - РИА Новости, 07.02.2024
ФТС уволила начальника главного управления тылового обеспечения
Начальник главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Завгородний уволен по собственному желанию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:55
2024-02-07T14:55
2024-02-07T14:55
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Начальник главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Завгородний уволен по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне в ходе брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисты поинтересовались у него, располагает ли Кремль информацией о ситуации с двумя сотрудниками ФТС, которые, как утверждалось в вопросе, в командировке в Калининграде вели себя неадекватно и попали в отдел полиции. Называлась фамилия Завгороднего. Песков назвал это "больше ведомственным вопросом". "Подтверждаем факт увольнения начальника главного управления тылового обеспечения ФТС России О.А. Завгороднего по собственному желанию 6 февраля 2024 года", - сообщили в пресс-службе. Генерал-лейтенант таможенной службы Завгородний возглавлял управление с 2017 года. За время службы в таможенных органах неоднократно поощрялся ведомственными наградами.
https://ria.ru/20240126/tamozhnya-1923737324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
ФТС уволила начальника главного управления тылового обеспечения
Генерал-лейтенанта Завгороднего уволили с поста начальника ФТС по тылу
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Начальник главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Завгородний уволен по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Накануне в ходе брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
журналисты поинтересовались у него, располагает ли Кремль информацией о ситуации с двумя сотрудниками ФТС, которые, как утверждалось в вопросе, в командировке в Калининграде
вели себя неадекватно и попали в отдел полиции. Называлась фамилия Завгороднего. Песков назвал это "больше ведомственным вопросом".
"Подтверждаем факт увольнения начальника главного управления тылового обеспечения ФТС России О.А. Завгороднего по собственному желанию 6 февраля 2024 года", - сообщили в пресс-службе.
Генерал-лейтенант таможенной службы Завгородний возглавлял управление с 2017 года. За время службы в таможенных органах неоднократно поощрялся ведомственными наградами.
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