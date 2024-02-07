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ФРГ заявила, что достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 07.02.2024 (обновлено: 17:47 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/frg-1925969591.html
ФРГ заявила, что достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине
ФРГ заявила, что достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине - РИА Новости, 07.02.2024
ФРГ заявила, что достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине
В Германии нет производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:29
2024-02-07T17:47
специальная военная операция на украине
германия
в мире
украина
берлин (город)
роберт хабек
евросоюз
олаф шольц
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БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. В Германии нет производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для Украины, заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге правительства страны.&quot;Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные. — Прим. ред.) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможностей&quot;, — сказал он.Коллатц признал, что "как бы грустно это ни звучало", но потребности Киева в боеприпасах столь велики, что у немецкой промышленности есть гарантии, что весь ее товар будет принят.Как отметил в конце января канцлер Германии Олаф Шольц, если США и страны ЕС перестанут поддерживать Украину военными поставками, Берлин в одиночку не сможет с этим справиться.Дефицит боеприпасов признал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.
https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html
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германия, в мире, украина, берлин (город), роберт хабек, евросоюз, олаф шольц, киев, владимир зеленский, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Украина, Берлин (город), Роберт Хабек, Евросоюз, Олаф Шольц, Киев, Владимир Зеленский, Борис Писториус
ФРГ заявила, что достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине

Минобороны: Германия достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 фев — РИА Новости. В Германии нет производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для Украины, заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге правительства страны.
«

"Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные. — Прим. ред.) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможностей", — сказал он.

Коллатц признал, что "как бы грустно это ни звучало", но потребности Киева в боеприпасах столь велики, что у немецкой промышленности есть гарантии, что весь ее товар будет принят.

Германия — второй по величине донор помощи Украине после США. Немецкое правительство анонсировало, что в этом году Берлин планирует оказать военную помощь Киеву более чем на семь миллиардов евро.

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Как отметил в конце января канцлер Германии Олаф Шольц, если США и страны ЕС перестанут поддерживать Украину военными поставками, Берлин в одиночку не сможет с этим справиться.
Дефицит боеприпасов признал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на тот момент передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.
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