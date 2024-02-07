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Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол - РИА Новости, 07.02.2024
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16:05 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925962043.html
Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол
Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол - РИА Новости, 07.02.2024
Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол
Россия расценивает закрытие Финляндией границ как шаг к полному разрыву отношений, но надеется на возобновление движения, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:05
2024-02-07T16:05
политика
финляндия
россия
павел кузнецов
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия расценивает закрытие Финляндией границ как шаг к полному разрыву отношений, но надеется на возобновление движения, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией", - сказал он. Глава дипмиссии отметил, что права и интересы десятков тысяч жителей самой Финляндии, как российских граждан, так и финнов, имеющих в России родных и близких, не принимаются во внимание. "Некоторый оптимизм, впрочем, внушают заявления представителей финского МВД (курирует погранслужбу) о том, что изучаются различные варианты, которые позволили бы возобновить движение через границу. Хотелось бы надеяться, что эти декларации приведут к конкретным действиям. Рассчитываем, что открытию границы будет способствовать и продолжающийся диалог между погранслужбами наших стран", - сказал Кузнецов. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 11 февраля. Ожидается, что 8 февраля правительство вновь продлит закрытие границы. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
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политика, финляндия, россия, павел кузнецов
Политика, Финляндия, Россия, Павел Кузнецов
Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол

Посол: РФ считает закрытие границ Финляндией шагом к полному разрыву отношений

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия расценивает закрытие Финляндией границ как шаг к полному разрыву отношений, но надеется на возобновление движения, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией", - сказал он.
Глава дипмиссии отметил, что права и интересы десятков тысяч жителей самой Финляндии, как российских граждан, так и финнов, имеющих в России родных и близких, не принимаются во внимание.
"Некоторый оптимизм, впрочем, внушают заявления представителей финского МВД (курирует погранслужбу) о том, что изучаются различные варианты, которые позволили бы возобновить движение через границу. Хотелось бы надеяться, что эти декларации приведут к конкретным действиям. Рассчитываем, что открытию границы будет способствовать и продолжающийся диалог между погранслужбами наших стран", - сказал Кузнецов.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 11 февраля. Ожидается, что 8 февраля правительство вновь продлит закрытие границы. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
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