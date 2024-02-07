https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925962043.html

Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол

Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол - РИА Новости, 07.02.2024

Финляндия сделала шаг к полному разрыву отношений с Россией, считает посол

Россия расценивает закрытие Финляндией границ как шаг к полному разрыву отношений, но надеется на возобновление движения, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:05

2024-02-07T16:05

2024-02-07T16:05

политика

финляндия

россия

павел кузнецов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия расценивает закрытие Финляндией границ как шаг к полному разрыву отношений, но надеется на возобновление движения, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией", - сказал он. Глава дипмиссии отметил, что права и интересы десятков тысяч жителей самой Финляндии, как российских граждан, так и финнов, имеющих в России родных и близких, не принимаются во внимание. "Некоторый оптимизм, впрочем, внушают заявления представителей финского МВД (курирует погранслужбу) о том, что изучаются различные варианты, которые позволили бы возобновить движение через границу. Хотелось бы надеяться, что эти декларации приведут к конкретным действиям. Рассчитываем, что открытию границы будет способствовать и продолжающийся диалог между погранслужбами наших стран", - сказал Кузнецов. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 11 февраля. Ожидается, что 8 февраля правительство вновь продлит закрытие границы. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

https://ria.ru/20240207/finlyandiya-1925839559.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, финляндия, россия, павел кузнецов