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В Испании протестующие фермеры вновь заблокировали десятки дорог - РИА Новости, 07.02.2024
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13:46 07.02.2024 (обновлено: 14:56 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/fermery-1925922966.html
В Испании протестующие фермеры вновь заблокировали десятки дорог
В Испании протестующие фермеры вновь заблокировали десятки дорог - РИА Новости, 07.02.2024
В Испании протестующие фермеры вновь заблокировали десятки дорог
Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:46
2024-02-07T14:56
в мире
испания
барселона (город)
таррагона
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МАДРИД, 7 фев - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в среду телеканал RTVE. Протестующие требуют улучшения условий труда, справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Так, аграрии перекрыли движение на дорогах в Барселоне, Таррагоне, Жироне, Толедо, Сарагосе, Гранаде, Малаге, Мурсии, Валенсии и многих других городах королевства. Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля. На фоне этого испанская конфедерация грузового транспорта (CETM) обратилась к фермерам с просьбой не допускать того, чтобы автомобильный транспорт становился заложником протестов. CETM напомнил, что ее члены уважают сельскохозяйственный сектор и понимает, что их положение критическое, но просят прекратить "беспорядочное" блокирование дорог, от которых страдают различные компании и самозанятые грузовые автоперевозчики. Вчера сообщалось, что в разгар демонстраций аграриев правительство Испании опубликовало предварительный список из почти 140 тысяч фермеров, которые получат до 269 миллионов евро чрезвычайной помощи. На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925621575.html
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барселона (город)
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в мире, испания, барселона (город), таррагона, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Испания, Барселона (город), Таррагона, Еврокомиссия, Евросоюз
В Испании протестующие фермеры вновь заблокировали десятки дорог

RTVE: в Испании протестующие фермеры вновь заблокировали десятки дорог

© AP Photo / Emilio MorenattiФермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании
Фермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Фермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 фев - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в среду телеканал RTVE.
Протестующие требуют улучшения условий труда, справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Так, аграрии перекрыли движение на дорогах в Барселоне, Таррагоне, Жироне, Толедо, Сарагосе, Гранаде, Малаге, Мурсии, Валенсии и многих других городах королевства.
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Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля. На фоне этого испанская конфедерация грузового транспорта (CETM) обратилась к фермерам с просьбой не допускать того, чтобы автомобильный транспорт становился заложником протестов. CETM напомнил, что ее члены уважают сельскохозяйственный сектор и понимает, что их положение критическое, но просят прекратить "беспорядочное" блокирование дорог, от которых страдают различные компании и самозанятые грузовые автоперевозчики.
Вчера сообщалось, что в разгар демонстраций аграриев правительство Испании опубликовало предварительный список из почти 140 тысяч фермеров, которые получат до 269 миллионов евро чрезвычайной помощи.
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На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
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В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
 
В миреИспанияБарселона (город)ТаррагонаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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