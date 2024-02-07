https://ria.ru/20240207/evropa-1925823371.html

В ЕС испугались антироссийской уловки

В ЕС испугались антироссийской уловки - РИА Новости, 07.02.2024

В ЕС испугались антироссийской уловки

Предложение Бельгии странам G7 использовать замороженные активы России в качестве залога под восстановление Украины не получило поддержки в Европе, пишет... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:06

2024-02-07T01:06

2024-02-07T01:06

в мире

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россия

европа

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Предложение Бельгии странам G7 использовать замороженные активы России в качестве залога под восстановление Украины не получило поддержки в Европе, пишет Reuters со ссылкой на анонимных европейских чиновников.По информации агентства, европейские страны не проявляют к данной идее "особого энтузиазма". "Что мы знаем, так это то, что использование активов в качестве залога сопряжено с теми же юридическими, экономическими и финансовыми проблемами, что и конфискация…", — заявил агентству европейский чиновник, близкий к обсуждениям.По словам собеседника, использование актива в качестве залога означает владение им, "в данном случае — его конфискацию". Как отмечается в статье, четверо других европейских чиновников согласились с этой точкой зрения.Накануне газета Politico сообщила со ссылкой на европейских политиков, что в ЕС боятся конфисковывать замороженные российские активы для помощи Украине из страха перед возмездием России.Ранее западные СМИ писали, что страны G7 и ЕС обсуждают план по использованию замороженных активов России в качестве залога, чтобы помочь в восстановлении Украины. По их данным, западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств для финансирования восстановления Украины под залог российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.

https://ria.ru/20240206/aktivy-1925623609.html

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

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в мире, украина, россия, европа, евросоюз, g7, санкции в отношении россии