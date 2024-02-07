https://ria.ru/20240207/ekstremizm-1925881570.html
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими - РИА Новости, 07.02.2024
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими будут относиться к подсудности верховных судов субъектов... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:25
2024-02-07T11:25
2024-02-07T11:25
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими будут относиться к подсудности верховных судов субъектов России. "Закон направлен на совершенствование законодательства, которое будет способствовать объективному и беспристрастному рассмотрению дел о признании информационных материалов экстремистскими. В этих целях вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ и Федеральный закон "О противодействии экстремисткой деятельности", согласно которым: категории дел о признании материалов экстремистскими будут относится к подсудности судов субъекта Российской Федерации", - сказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, докладывая закон в ходе пленарного заседания. Сенатор также отметил, что при рассмотрении дел указанной категории суд будет привлекать к участию в деле правообладателей, авторов произведений или перевода, а если иск подан "о признании экстремистским материалов религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии". Согласно нынешней редакции Кодекса административного судопроизводства, к подсудности верховных судов субъектов РФ относятся дела, связанные с гостайной, о приостановлении деятельности подразделений политических партий или общественных организаций, об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, и другие.
https://ria.ru/20240115/ekstremizm-1921352667.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Региональные верховные суды смогут признавать материалы экстремистскими
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими будут относиться к подсудности верховных судов субъектов России.
"Закон направлен на совершенствование законодательства, которое будет способствовать объективному и беспристрастному рассмотрению дел о признании информационных материалов экстремистскими. В этих целях вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ и Федеральный закон "О противодействии экстремисткой деятельности", согласно которым: категории дел о признании материалов экстремистскими будут относится к подсудности судов субъекта Российской Федерации", - сказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, докладывая закон в ходе пленарного заседания.
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Сенатор также отметил, что при рассмотрении дел указанной категории суд будет привлекать к участию в деле правообладателей, авторов произведений или перевода, а если иск подан "о признании экстремистским материалов религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии".
Согласно нынешней редакции Кодекса административного судопроизводства, к подсудности верховных судов субъектов РФ относятся дела, связанные с гостайной, о приостановлении деятельности подразделений политических партий или общественных организаций, об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы
, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, и другие.
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