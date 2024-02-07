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Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"
Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал" - РИА Новости, 07.02.2024
Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"
Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с требованием признать движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запретить его деятельность... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:34
2024-02-07T15:34
2024-02-07T15:36
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мсп банк
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с требованием признать движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запретить его деятельность в России, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Административное дело по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании на 22 февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что иск рассмотрит Хабаровский краевой суд. Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал" - по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова. Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора - о хищении активов "МСП Банка".
https://ria.ru/20240206/furgal-1925788623.html
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Происшествия, Хабаровский край, Россия, Москва, Иван Голунов, Сергей Фургал, МСП Банк, Уголовное дело Сергея Фургала
Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"
Прокуратура РФ требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"