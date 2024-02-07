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Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал" - РИА Новости, 07.02.2024
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15:34 07.02.2024 (обновлено: 15:36 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/dvizhenie-1925952807.html
Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"
Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал" - РИА Новости, 07.02.2024
Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"
Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с требованием признать движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запретить его деятельность... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:34
2024-02-07T15:36
происшествия
хабаровский край
россия
москва
иван голунов
сергей фургал
мсп банк
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с требованием признать движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запретить его деятельность в России, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Административное дело по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании на 22 февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что иск рассмотрит Хабаровский краевой суд. Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал" - по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова. Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора - о хищении активов "МСП Банка".
https://ria.ru/20240206/furgal-1925788623.html
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происшествия, хабаровский край, россия, москва, иван голунов, сергей фургал, мсп банк, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Москва, Иван Голунов, Сергей Фургал, МСП Банк, Уголовное дело Сергея Фургала
Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"

Прокуратура РФ требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края направила в суд иск с требованием признать движение "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запретить его деятельность в России, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
«
"Административное дело по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании на 22 февраля", - говорится в сообщении.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Бабушкинском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Защита Фургала и прокуратура обвинили друг друга в нарушениях
6 февраля, 19:12
Уточняется, что иск рассмотрит Хабаровский краевой суд.
Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал" - по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова.
Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора - о хищении активов "МСП Банка".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал
27 декабря 2023, 22:41
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияМоскваИван ГолуновСергей ФургалМСП БанкУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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