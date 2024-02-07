https://ria.ru/20240207/duda-1925939109.html

Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 07.02.2024

Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

Президент Польши Анджей Дуда считает, что экс-президент США Дональд Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа, если снова выиграет выборы. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:46

2024-02-07T14:46

2024-02-07T20:29

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ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что экс-президент США Дональд Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа, если снова выиграет выборы.Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. "Я могу сказать исходя из моего личного опыта как президента Польской Республики, который работал когда-то с президентом Дональдом Трампом, когда он реализовывал свой первый президентский срок. То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено", — заявил Дуда журналистам в Руанде.Выступление Дуды транслирует его канцелярия. "Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно", — заключил польский лидер.

https://ria.ru/20240206/prepyatstvovanie-1925807185.html

https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, польша, дональд трамп, анджей дуда, сергей лавров