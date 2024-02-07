Рейтинг@Mail.ru
Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 07.02.2024 (обновлено: 20:29 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/duda-1925939109.html
Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа
Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 07.02.2024
Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа
Президент Польши Анджей Дуда считает, что экс-президент США Дональд Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа, если снова выиграет выборы. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:46
2024-02-07T20:29
в мире
украина
сша
польша
дональд трамп
анджей дуда
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что экс-президент США Дональд Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа, если снова выиграет выборы.Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. &quot;Я могу сказать исходя из моего личного опыта как президента Польской Республики, который работал когда-то с президентом Дональдом Трампом, когда он реализовывал свой первый президентский срок. То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено&quot;, — заявил Дуда журналистам в Руанде.Выступление Дуды транслирует его канцелярия. "Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно", — заключил польский лидер.
https://ria.ru/20240206/prepyatstvovanie-1925807185.html
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html
украина
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, польша, дональд трамп, анджей дуда, сергей лавров
В мире, Украина, США, Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Сергей Лавров
Дуда оценил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

Дуда: Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что экс-президент США Дональд Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа, если снова выиграет выборы.
Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине
6 февраля, 21:34
«

"Я могу сказать исходя из моего личного опыта как президента Польской Республики, который работал когда-то с президентом Дональдом Трампом, когда он реализовывал свой первый президентский срок. То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено", — заявил Дуда журналистам в Руанде.

Выступление Дуды транслирует его канцелярия.
"Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно", — заключил польский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине
19 января, 23:57
 
В миреУкраинаСШАПольшаДональд ТрампАнджей ДудаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала