https://ria.ru/20240207/dtp-1926042064.html

Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли

Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли - РИА Новости, 07.02.2024

Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли

Восемнадцать человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье, двое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:00

2024-02-07T23:00

2024-02-07T23:00

происшествия

московская область (подмосковье)

ступинский район

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье, двое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "Примерно в 14.40 произошло столкновение более 40 автомобилей на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. На место оперативно прибыли экстренные службы. Всего в результате пострадали 18 человек, двое из них погибли", - говорится в сообщении. Медики оказали амбулаторную помощь 11 пострадавшим, еще пятерых пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

московская область (подмосковье)

ступинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), ступинский район, россия