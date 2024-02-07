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Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли - РИА Новости, 07.02.2024
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23:00 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/dtp-1926042064.html
Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли
Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли - РИА Новости, 07.02.2024
Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли
Восемнадцать человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье, двое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:00
2024-02-07T23:00
происшествия
московская область (подмосковье)
ступинский район
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье, двое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "Примерно в 14.40 произошло столкновение более 40 автомобилей на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. На место оперативно прибыли экстренные службы. Всего в результате пострадали 18 человек, двое из них погибли", - говорится в сообщении. Медики оказали амбулаторную помощь 11 пострадавшим, еще пятерых пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
московская область (подмосковье)
ступинский район
россия
РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), ступинский район, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступинский район, Россия
Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли

Минздрав: двое из 18 пострадавших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье погибли

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП на трассе М-4 "Дон"
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП на трассе М-4 "Дон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье, двое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
«
"Примерно в 14.40 произошло столкновение более 40 автомобилей на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. На место оперативно прибыли экстренные службы. Всего в результате пострадали 18 человек, двое из них погибли", - говорится в сообщении.
Медики оказали амбулаторную помощь 11 пострадавшим, еще пятерых пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.
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