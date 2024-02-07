https://ria.ru/20240207/dtp-1925985806.html
Движение на М-8 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП
Движение на М-8 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 07.02.2024
Движение на М-8 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП
Движение автотранспорта по федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Московской области в сторону столицы восстановили после ДТП с участием 22 машин, рассказал РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:33
2024-02-07T17:33
2024-02-07T17:33
происшествия
москва
авто
московская область (подмосковье)
пушкино
трасса м-8
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Московской области в сторону столицы восстановили после ДТП с участием 22 машин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино столкнулись 22 автомобиля. Движение транспорта на месте ДТП было перекрыто. "В 17.05 движение в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" восстановлено полностью", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240207/snegopad-1925974556.html
москва
московская область (подмосковье)
пушкино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, московская область (подмосковье), пушкино, трасса м-8
Происшествия, Москва, Авто, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Трасса М-8
Движение на М-8 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП
В Подмосковье на М-8 восстановили движение в сторону Москвы после массового ДТП