https://ria.ru/20240207/dtp-1925985806.html

Движение на М-8 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП

Движение на М-8 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 07.02.2024

Движение на М-8 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП

Движение автотранспорта по федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Московской области в сторону столицы восстановили после ДТП с участием 22 машин, рассказал РИА... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:33

2024-02-07T17:33

2024-02-07T17:33

происшествия

москва

авто

московская область (подмосковье)

пушкино

трасса м-8

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Московской области в сторону столицы восстановили после ДТП с участием 22 машин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино столкнулись 22 автомобиля. Движение транспорта на месте ДТП было перекрыто. "В 17.05 движение в сторону Москвы на трассе М-8 "Холмогоры" восстановлено полностью", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240207/snegopad-1925974556.html

москва

московская область (подмосковье)

пушкино

трасса м-8

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, авто, московская область (подмосковье), пушкино, трасса м-8