Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 07.02.2024 (обновлено: 17:15 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/dtp-1925980225.html
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека - РИА Новости, 07.02.2024
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:14
2024-02-07T17:15
происшествия
тульская область
веневский район
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило управление ГИБДД по региону. "По предварительной информации, сегодня в 13.52 на 196-м километре автодороги М-4 "Дон" Веневского района Тульской области произошло попутное столкновение автобуса, легкового автомобиля Geely и двух большегрузов. В результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении. Пострадавшие - водитель и пассажиры автобуса. В настоящий момент им оказывается медпомощь. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В Тульской области в среду наблюдается сильный снегопад.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925962650.html
тульская область
веневский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, веневский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Тульская область, Веневский район, ГИБДД МВД РФ
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками на М-4 "Дон" под Тулой

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило управление ГИБДД по региону.
«
"По предварительной информации, сегодня в 13.52 на 196-м километре автодороги М-4 "Дон" Веневского района Тульской области произошло попутное столкновение автобуса, легкового автомобиля Geely и двух большегрузов. В результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении.
Пострадавшие - водитель и пассажиры автобуса. В настоящий момент им оказывается медпомощь. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
В Тульской области в среду наблюдается сильный снегопад.
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин
Вчера, 16:08
 
ПроисшествияТульская областьВеневский районГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала