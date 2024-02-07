https://ria.ru/20240207/dtp-1925980225.html
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека - РИА Новости, 07.02.2024
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:14
2024-02-07T17:14
2024-02-07T17:15
происшествия
тульская область
веневский район
гибдд мвд рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило управление ГИБДД по региону. "По предварительной информации, сегодня в 13.52 на 196-м километре автодороги М-4 "Дон" Веневского района Тульской области произошло попутное столкновение автобуса, легкового автомобиля Geely и двух большегрузов. В результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении. Пострадавшие - водитель и пассажиры автобуса. В настоящий момент им оказывается медпомощь. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В Тульской области в среду наблюдается сильный снегопад.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925962650.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, веневский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Тульская область, Веневский район, ГИБДД МВД РФ
В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками на М-4 "Дон" под Тулой