https://ria.ru/20240207/dtp-1925980225.html

В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека

В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека - РИА Новости, 07.02.2024

В Тульской области в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:14

2024-02-07T17:14

2024-02-07T17:15

происшествия

тульская область

веневский район

гибдд мвд рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило управление ГИБДД по региону. "По предварительной информации, сегодня в 13.52 на 196-м километре автодороги М-4 "Дон" Веневского района Тульской области произошло попутное столкновение автобуса, легкового автомобиля Geely и двух большегрузов. В результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении. Пострадавшие - водитель и пассажиры автобуса. В настоящий момент им оказывается медпомощь. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В Тульской области в среду наблюдается сильный снегопад.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925962650.html

тульская область

веневский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тульская область, веневский район, гибдд мвд рф