https://ria.ru/20240207/dtp-1925965345.html
В массовом ДТП под Ступино погиб один человек
В массовом ДТП под Ступино погиб один человек - РИА Новости, 07.02.2024
В массовом ДТП под Ступино погиб один человек
Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении почти 30 машин на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ступино в Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:14
2024-02-07T16:14
2024-02-07T16:40
происшествия
ступино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении почти 30 машин на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ступино в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате ДТП с участием 27 машин пострадали четыре человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение транспорта на 86-м километре в сторону Москвы перекрыто.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925970632.html
ступино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ступино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье)
В массовом ДТП под Ступино погиб один человек
При столкновении почти 30 машин под Ступино погиб один человек, трое пострадали