https://ria.ru/20240207/dtp-1925965345.html

В массовом ДТП под Ступино погиб один человек

В массовом ДТП под Ступино погиб один человек - РИА Новости, 07.02.2024

В массовом ДТП под Ступино погиб один человек

Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении почти 30 машин на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ступино в Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:14

2024-02-07T16:14

2024-02-07T16:40

происшествия

ступино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении почти 30 машин на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ступино в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате ДТП с участием 27 машин пострадали четыре человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение транспорта на 86-м километре в сторону Москвы перекрыто.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925970632.html

ступино

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

происшествия, ступино, московская область (подмосковье)