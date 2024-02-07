https://ria.ru/20240207/dtp-1925962650.html

На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин

На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин - РИА Новости, 07.02.2024

На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин

Почти 30 автомобилей столкнулись на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:08

2024-02-07T16:08

2024-02-07T16:48

происшествия

ступино

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Почти 30 автомобилей столкнулись на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Из-за ДТП на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Ступино нет движения в сторону Москвы. Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие", — отметили в ведомстве.В Минтрансе уточнили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при аварии погиб один человек, еще трое пострадали.Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице пройдет снег, местами прогнозируется метель. Также возможно образование гололедицы. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html

ступино

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ступино, москва, московская область (подмосковье)