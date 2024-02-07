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На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин - РИА Новости, 07.02.2024
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16:08 07.02.2024 (обновлено: 16:48 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/dtp-1925962650.html
На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин
На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин - РИА Новости, 07.02.2024
На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин
Почти 30 автомобилей столкнулись на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:08
2024-02-07T16:48
происшествия
ступино
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Почти 30 автомобилей столкнулись на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.&quot;Из-за ДТП на 86-м километре трассы М-4 &quot;Дон&quot; в Ступино нет движения в сторону Москвы. Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие&quot;, — отметили в ведомстве.В Минтрансе уточнили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при аварии погиб один человек, еще трое пострадали.Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице пройдет снег, местами прогнозируется метель. Также возможно образование гололедицы. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html
ступино
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происшествия, ступино, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ступино, Москва, Московская область (Подмосковье)
На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин

На трассе М-4 "Дон" в Ступино столкнулись 29 машин

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП на трассе М-4 "Дон"
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП на трассе М-4 "Дон"
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Почти 30 автомобилей столкнулись на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«

"Из-за ДТП на 86-м километре трассы М-4 "Дон" в Ступино нет движения в сторону Москвы. Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие", — отметили в ведомстве.

В Минтрансе уточнили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.
В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при аварии погиб один человек, еще трое пострадали.
Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице пройдет снег, местами прогнозируется метель. Также возможно образование гололедицы. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
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ПроисшествияСтупиноМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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