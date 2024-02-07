https://ria.ru/20240207/dtp-1925942876.html
В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей
В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 07.02.2024
В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Киевском шоссе по направлению в сторону Москвы, движение на участке в оба направления затруднено, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:00
2024-02-07T15:00
2024-02-07T15:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Киевском шоссе по направлению в сторону Москвы, движение на участке в оба направления затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. В ведомстве уточнили, что на 64-м километре Киевского шоссе при движении в сторону Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в оба направления затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240206/tsiklon-1925599864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новая москва
Происшествия, Авто, Новая Москва
В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей
На Киевском шоссе в Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей