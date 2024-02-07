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В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 07.02.2024
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15:00 07.02.2024
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В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей
В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 07.02.2024
В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Киевском шоссе по направлению в сторону Москвы, движение на участке в оба направления затруднено, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:00
2024-02-07T15:00
происшествия
авто
новая москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Киевском шоссе по направлению в сторону Москвы, движение на участке в оба направления затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. В ведомстве уточнили, что на 64-м километре Киевского шоссе при движении в сторону Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в оба направления затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, новая москва
Происшествия, Авто, Новая Москва
В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей

На Киевском шоссе в Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосква во время снегопада
Москва во время снегопада - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Москва во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Киевском шоссе по направлению в сторону Москвы, движение на участке в оба направления затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
В ведомстве уточнили, что на 64-м километре Киевского шоссе при движении в сторону Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в оба направления затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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