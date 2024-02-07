https://ria.ru/20240207/dtp-1925942876.html

В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей

В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 07.02.2024

В Новой Москве из-за снегопада столкнулись пять автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Киевском шоссе по направлению в сторону Москвы, движение на участке в оба направления затруднено, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:00

2024-02-07T15:00

2024-02-07T15:00

происшествия

авто

новая москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0f334b0d79b6b266e4b79242adc35ca.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Киевском шоссе по направлению в сторону Москвы, движение на участке в оба направления затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. В ведомстве уточнили, что на 64-м километре Киевского шоссе при движении в сторону Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в оба направления затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240206/tsiklon-1925599864.html

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, новая москва