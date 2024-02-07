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Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/drony-1925980597.html
Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС
Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС - РИА Новости, 07.02.2024
Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, поскольку эта страна сама... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:11
2024-02-07T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, поскольку эта страна сама производит подобное оборудование. "Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о поставках дронов. Трансляция пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины велась на сайте Еврокомиссии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС

Боррель: Украина сама производит дроны, ей не нужно оборудование из ЕС

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, поскольку эта страна сама производит подобное оборудование.
"Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о поставках дронов.
Трансляция пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины велась на сайте Еврокомиссии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Жозеп Боррель в укрытии в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище
Вчера, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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