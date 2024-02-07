https://ria.ru/20240207/drony-1925980597.html

Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС

Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС - РИА Новости, 07.02.2024

Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, поскольку эта страна сама... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:11

2024-02-07T17:11

2024-02-07T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, поскольку эта страна сама производит подобное оборудование. "Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о поставках дронов. Трансляция пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины велась на сайте Еврокомиссии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240207/borrel-1925891991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр