https://ria.ru/20240207/dron-1925832159.html
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ
Оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:11
2024-02-07T04:11
2024-02-07T04:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921703400_0:87:2557:1526_1920x0_80_0_0_edbaa926037e22016b015d0914522ba8.jpg
ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины боеприпасы, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Оператор FPV-дрона разведчиков армейского корпуса группировки войск "Запад" нанес точный удар по противнику на купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что российские военные повредили легкобронированный транспорт ВСУ, перевозивший боеприпасы. Транспорт потерял мобильность, но остался на дороге подвоза снабжения. За ним несколько дней следили разведчики ВС РФ, решив уничтожить его в удобный момент. "Точку проглядели в ходе нашей вылазки. Там проезжало много машин. Так получилось, что огнем миномёта лишь "разули" одну из машин. ВСУшники сбежали, машину бросили. Мы стали за ней наблюдать. Через несколько дней к машине начали приходить боевики и забирать из кузова боеприпасы. Явно голод снарядный на позициях. "Кормушка" сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и "забрали" целый артрасчет и боеприпасы к нему", - сказал командир разведгруппы с позывным "Филин".
https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921703400_366:0:2557:1643_1920x0_80_0_0_d8959807c808d91f5cf9d3dcf6bfad9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ
Оператор FPV-дрона поразил под Купянском артиллерию и машину с боеприпасами ВСУ
ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины боеприпасы, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Оператор FPV-дрона разведчиков армейского корпуса группировки войск "Запад" нанес точный удар по противнику на купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что российские военные повредили легкобронированный транспорт ВСУ, перевозивший боеприпасы. Транспорт потерял мобильность, но остался на дороге подвоза снабжения. За ним несколько дней следили разведчики ВС РФ, решив уничтожить его в удобный момент.
"Точку проглядели в ходе нашей вылазки. Там проезжало много машин. Так получилось, что огнем миномёта лишь "разули" одну из машин. ВСУшники сбежали, машину бросили. Мы стали за ней наблюдать. Через несколько дней к машине начали приходить боевики и забирать из кузова боеприпасы. Явно голод снарядный на позициях. "Кормушка" сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и "забрали" целый артрасчет и боеприпасы к нему", - сказал командир разведгруппы с позывным "Филин".
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении