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Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:11 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/dron-1925832159.html
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ
Оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:11
2024-02-07T04:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины боеприпасы, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Оператор FPV-дрона разведчиков армейского корпуса группировки войск "Запад" нанес точный удар по противнику на купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что российские военные повредили легкобронированный транспорт ВСУ, перевозивший боеприпасы. Транспорт потерял мобильность, но остался на дороге подвоза снабжения. За ним несколько дней следили разведчики ВС РФ, решив уничтожить его в удобный момент. "Точку проглядели в ходе нашей вылазки. Там проезжало много машин. Так получилось, что огнем миномёта лишь "разули" одну из машин. ВСУшники сбежали, машину бросили. Мы стали за ней наблюдать. Через несколько дней к машине начали приходить боевики и забирать из кузова боеприпасы. Явно голод снарядный на позициях. "Кормушка" сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и "забрали" целый артрасчет и боеприпасы к нему", - сказал командир разведгруппы с позывным "Филин".
https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Оператор FPV-дрона уничтожил под Купянском артиллеристов ВСУ

Оператор FPV-дрона поразил под Купянском артиллерию и машину с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил на купянском направлении артиллерийский расчет ВСУ, который решил забрать из подбитой ранее машины боеприпасы, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Оператор FPV-дрона разведчиков армейского корпуса группировки войск "Запад" нанес точный удар по противнику на купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что российские военные повредили легкобронированный транспорт ВСУ, перевозивший боеприпасы. Транспорт потерял мобильность, но остался на дороге подвоза снабжения. За ним несколько дней следили разведчики ВС РФ, решив уничтожить его в удобный момент.
"Точку проглядели в ходе нашей вылазки. Там проезжало много машин. Так получилось, что огнем миномёта лишь "разули" одну из машин. ВСУшники сбежали, машину бросили. Мы стали за ней наблюдать. Через несколько дней к машине начали приходить боевики и забирать из кузова боеприпасы. Явно голод снарядный на позициях. "Кормушка" сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и "забрали" целый артрасчет и боеприпасы к нему", - сказал командир разведгруппы с позывным "Филин".
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