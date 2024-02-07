https://ria.ru/20240207/doverie-1925907621.html

Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего

Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего - РИА Новости, 07.02.2024

Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего

Россияне больше всего доверяют телеведущему на канале "Россия 1" Владимиру Соловьеву (ведущий программ "Вечер с Владимиром Соловьёвым"), журналисту с того же... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:57

2024-02-07T12:57

2024-02-07T12:57

медиа - общество

россия

владимир соловьев (телеведущий)

никита михалков

андрей малахов

ромир

константин хабенский

владимир машков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне больше всего доверяют телеведущему на канале "Россия 1" Владимиру Соловьеву (ведущий программ "Вечер с Владимиром Соловьёвым"), журналисту с того же канала Андрею Малахову (ведущий, в частности, программы "Песни от всей души") и актеру Константину Хабенскому, в первую десятку также вошли актер Владимир Машков и режиссер Никита Михалков, следует из исследования холдинга РОМИР, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В зимнем рейтинге инфлюенсеров изменилась тройка лидеров. Первое место по-прежнему занимает телеведущий Владимир Соловьев. Вторую строчку также сохранил за собой телеведущий Андрей Малахов. А вот третье место занял актер Константин Хабенский. В предыдущем сезоне тройку лидеров замыкал кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков, который переместился с третьего на девятое место", - говорится в исследовании. Телеведущая и журналист Ольга Скабеева (телеканал "Россия 1") поднялась на две строчки и теперь занимает четвертое место. Пятую строчку занимает Павел Воля (телеканал "ТНТ"), на шестой позиции расположился актер, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Сохранил свои позиции и занял седьмое место актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Также в зимний топ-10 вошел актер Сергей Безруков, который занимает восьмое место рейтинга. На девятом месте режиссер Никита Михалков. Замыкает десятку лидеров российских инфлюенсеров блогер Ксения Собчак. Вторую десятку открывает певец Шаман (Ярослав Дронов). За ним в рейтинге следуют журналист Дмитрий Губерниев, телеведущий Александр Гордон ("Первый канал"), главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, актер Иван Охлобыстин. Замыкает вторую десятку рейтинга Гарик Харламов (телеканал "ТНТ"). Исследование РОМИР проводилось среди респондентов старше 14 лет. По результатам замера был составлен рейтинг топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.

https://ria.ru/20240111/pokushenie-1920720882.html

https://ria.ru/20240122/shaman-1922830922.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, владимир соловьев (телеведущий), никита михалков, андрей малахов, ромир , константин хабенский, владимир машков