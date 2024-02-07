Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/doverie-1925907621.html
Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего
Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего - РИА Новости, 07.02.2024
Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего
Россияне больше всего доверяют телеведущему на канале "Россия 1" Владимиру Соловьеву (ведущий программ "Вечер с Владимиром Соловьёвым"), журналисту с того же... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:57
2024-02-07T12:57
медиа - общество
россия
владимир соловьев (телеведущий)
никита михалков
андрей малахов
ромир
константин хабенский
владимир машков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554561_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_4874c4fa9002c369a775153dae247df5.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне больше всего доверяют телеведущему на канале "Россия 1" Владимиру Соловьеву (ведущий программ "Вечер с Владимиром Соловьёвым"), журналисту с того же канала Андрею Малахову (ведущий, в частности, программы "Песни от всей души") и актеру Константину Хабенскому, в первую десятку также вошли актер Владимир Машков и режиссер Никита Михалков, следует из исследования холдинга РОМИР, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В зимнем рейтинге инфлюенсеров изменилась тройка лидеров. Первое место по-прежнему занимает телеведущий Владимир Соловьев. Вторую строчку также сохранил за собой телеведущий Андрей Малахов. А вот третье место занял актер Константин Хабенский. В предыдущем сезоне тройку лидеров замыкал кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков, который переместился с третьего на девятое место", - говорится в исследовании. Телеведущая и журналист Ольга Скабеева (телеканал "Россия 1") поднялась на две строчки и теперь занимает четвертое место. Пятую строчку занимает Павел Воля (телеканал "ТНТ"), на шестой позиции расположился актер, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Сохранил свои позиции и занял седьмое место актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Также в зимний топ-10 вошел актер Сергей Безруков, который занимает восьмое место рейтинга. На девятом месте режиссер Никита Михалков. Замыкает десятку лидеров российских инфлюенсеров блогер Ксения Собчак. Вторую десятку открывает певец Шаман (Ярослав Дронов). За ним в рейтинге следуют журналист Дмитрий Губерниев, телеведущий Александр Гордон ("Первый канал"), главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, актер Иван Охлобыстин. Замыкает вторую десятку рейтинга Гарик Харламов (телеканал "ТНТ"). Исследование РОМИР проводилось среди респондентов старше 14 лет. По результатам замера был составлен рейтинг топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.
https://ria.ru/20240111/pokushenie-1920720882.html
https://ria.ru/20240122/shaman-1922830922.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554561_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_edea4b6aaf36703c9a53cd7215a98e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиа - общество, россия, владимир соловьев (телеведущий), никита михалков, андрей малахов, ромир , константин хабенский, владимир машков
Медиа - Общество, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Никита Михалков, Андрей Малахов, Ромир , Константин Хабенский, Владимир Машков
Россияне назвали инфлюенсеров, которым доверяют больше всего

РОМИР: россияне больше всего доверяют Соловьеву, Малахову и Хабенскому

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне больше всего доверяют телеведущему на канале "Россия 1" Владимиру Соловьеву (ведущий программ "Вечер с Владимиром Соловьёвым"), журналисту с того же канала Андрею Малахову (ведущий, в частности, программы "Песни от всей души") и актеру Константину Хабенскому, в первую десятку также вошли актер Владимир Машков и режиссер Никита Михалков, следует из исследования холдинга РОМИР, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В зимнем рейтинге инфлюенсеров изменилась тройка лидеров. Первое место по-прежнему занимает телеведущий Владимир Соловьев. Вторую строчку также сохранил за собой телеведущий Андрей Малахов. А вот третье место занял актер Константин Хабенский. В предыдущем сезоне тройку лидеров замыкал кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков, который переместился с третьего на девятое место", - говорится в исследовании.
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Главный фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину
11 января, 13:47
Телеведущая и журналист Ольга Скабеева (телеканал "Россия 1") поднялась на две строчки и теперь занимает четвертое место. Пятую строчку занимает Павел Воля (телеканал "ТНТ"), на шестой позиции расположился актер, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Сохранил свои позиции и занял седьмое место актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.
Также в зимний топ-10 вошел актер Сергей Безруков, который занимает восьмое место рейтинга. На девятом месте режиссер Никита Михалков. Замыкает десятку лидеров российских инфлюенсеров блогер Ксения Собчак.
Вторую десятку открывает певец Шаман (Ярослав Дронов). За ним в рейтинге следуют журналист Дмитрий Губерниев, телеведущий Александр Гордон ("Первый канал"), главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, актер Иван Охлобыстин. Замыкает вторую десятку рейтинга Гарик Харламов (телеканал "ТНТ").
Исследование РОМИР проводилось среди респондентов старше 14 лет. По результатам замера был составлен рейтинг топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на концерте в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
22 января, 19:01
 
Медиа - ОбществоРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Никита МихалковАндрей МалаховРомирКонстантин ХабенскийВладимир Машков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала