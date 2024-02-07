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Дорогу от Новорижского шоссе к Павловской Слободе откроют в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2024
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Новости Подмосковья
 
17:23 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/doroga-1925983596.html
Дорогу от Новорижского шоссе к Павловской Слободе откроют в 2025 году
Дорогу от Новорижского шоссе к Павловской Слободе откроют в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2024
Дорогу от Новорижского шоссе к Павловской Слободе откроют в 2025 году
Дорогу от Новорижского шоссе к улице Академическая в Павловской Слободе откроют 1 сентября 2025 года, приступить к работам планируют уже в апреле этого года,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:23
2024-02-07T17:23
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорогу от Новорижского шоссе к улице Академическая в Павловской Слободе откроют 1 сентября 2025 года, приступить к работам планируют уже в апреле этого года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Первого сентября 2025 года откроют дорогу от Новорижского шоссе к улице Академическая в Павловской Слободе. Чтобы снять транспортную нагрузку с населенных пунктов городского округа Истра, дополнительно будут построены три моста через реку Беляну и выезд на существующую транспортную развязку на М-9 "Балтия". Приступить к работам планируют уже в апреле этого года", - отметили в пресс-службе. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, эти 3 километра новой дороги позволят разгрузить населенные пункты. Те, кто испытывают сейчас неудобства, особенно в час пик, когда идет транзитный транспорт, смогут беспрепятственно проехать по магистрали, сэкономив большое количество времени. "Я очень надеюсь, что в течение 1,5 лет и инженерные сооружения сделаем, и подготовку территории осуществим, и, самое главное - саму магистраль построим. Освещение должно быть обязательно, тротуары - также неотъемлемая часть этого проекта, как и ливневка - все, что связано с комфортом, чтобы дорога была удобной для жителей", - добавил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), истра, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Андрей Воробьев

Дорогу от Новорижского шоссе к Павловской Слободе откроют в 2025 году

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчасток дороги
Участок дороги - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Участок дороги
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дорогу от Новорижского шоссе к улице Академическая в Павловской Слободе откроют 1 сентября 2025 года, приступить к работам планируют уже в апреле этого года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Первого сентября 2025 года откроют дорогу от Новорижского шоссе к улице Академическая в Павловской Слободе. Чтобы снять транспортную нагрузку с населенных пунктов городского округа Истра, дополнительно будут построены три моста через реку Беляну и выезд на существующую транспортную развязку на М-9 "Балтия". Приступить к работам планируют уже в апреле этого года", - отметили в пресс-службе.
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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, эти 3 километра новой дороги позволят разгрузить населенные пункты. Те, кто испытывают сейчас неудобства, особенно в час пик, когда идет транзитный транспорт, смогут беспрепятственно проехать по магистрали, сэкономив большое количество времени.
"Я очень надеюсь, что в течение 1,5 лет и инженерные сооружения сделаем, и подготовку территории осуществим, и, самое главное - саму магистраль построим. Освещение должно быть обязательно, тротуары - также неотъемлемая часть этого проекта, как и ливневка - все, что связано с комфортом, чтобы дорога была удобной для жителей", - добавил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраАндрей Воробьев
 
 
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