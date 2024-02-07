https://ria.ru/20240207/donbass-1925884548.html

В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ

В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024

В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ

Не менее семи украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Ясиноватой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:36

2024-02-07T11:36

2024-02-07T11:36

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Не менее семи украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Ясиноватой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Ясиноватой подавлены семь украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что один них - FPV-дрон, несущий на себе самодельное взрывное устройство, уничтожен взрывотехниками УФСБ. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240207/yasinovataya-1925853870.html

https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, донецкая народная республика, россия, безопасность