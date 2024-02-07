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В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
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11:36 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/donbass-1925884548.html
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ
Не менее семи украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Ясиноватой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:36
2024-02-07T11:36
ясиноватая
донецкая народная республика
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безопасность
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Не менее семи украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Ясиноватой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Ясиноватой подавлены семь украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что один них - FPV-дрон, несущий на себе самодельное взрывное устройство, уничтожен взрывотехниками УФСБ. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240207/yasinovataya-1925853870.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, россия, безопасность
Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ

Над Донецком и Ясиноватой за сутки перехватили семь украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Не менее семи украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Ясиноватой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Ясиноватой подавлены семь украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Украинские войска атаковали Ясиноватую беспилотником
09:30
Отмечается, что один них - FPV-дрон, несущий на себе самодельное взрывное устройство, уничтожен взрывотехниками УФСБ.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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