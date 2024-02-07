https://ria.ru/20240207/donbass-1925884548.html
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ
Не менее семи украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Ясиноватой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:36
2024-02-07T11:36
2024-02-07T11:36
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Не менее семи украинских беспилотных летательных аппаратов перехвачено над Донецком и Ясиноватой за последние сутки, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Ясиноватой подавлены семь украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что один них - FPV-дрон, несущий на себе самодельное взрывное устройство, уничтожен взрывотехниками УФСБ. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240207/yasinovataya-1925853870.html
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, россия, безопасность
Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
В ДНР за сутки перехватили семь беспилотников ВСУ
Над Донецком и Ясиноватой за сутки перехватили семь украинских беспилотников