https://ria.ru/20240207/deputat-1925843396.html

Депутат назвал главу Евросовета пропагандистом войны

Депутат назвал главу Евросовета пропагандистом войны - РИА Новости, 07.02.2024

Депутат назвал главу Евросовета пропагандистом войны

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал главу Евросовета Шарля Мишеля, выступившего за продолжение поставок оружия Украине, "пропагандистом... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:47

2024-02-07T07:47

2024-02-07T07:47

россия

европа

шарль мишель

михаил шеремет

евросовет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0c88c40367dcc2f1d6faeb15f050edf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал главу Евросовета Шарля Мишеля, выступившего за продолжение поставок оружия Украине, "пропагандистом войны". Глава Евросовета Шарль Мишель, присутствовавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, осудил тех, кто выступает против поставок оружия Киеву, а также заявил об украинской принадлежности Луганска и Крыма. "Шарль Мишель внешне и своей экспрессией очень похож на рейхсмаршала Германии Геринга. Но этот пропагандист войны и нацизма значительно его обошел в своем безумстве и стремлении утопить весь мир в крови. Ведь даже нацист Геринг не считал хорошей идеей спровоцированную ими войну с Россией", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, агрессивные выпады Мишеля в адрес России вызывают изумление. "Видимо, на Западе позабыли, с кем имеют дело. Современная Россия – наследница великой победы над фашизмом - обладает самым разрушительным оружием возмездия в мире, и будет явно не по зубам любому агрессору", - подчеркнул депутат. По его мнению, народы Европы заслуживают взвешенных властей, отстаивающих их интересы, а не "паразитирующих проходимцев", провоцирующих войну.

https://ria.ru/20240126/evroparlament-1923765884.html

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922804512.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, шарль мишель, михаил шеремет, евросовет, в мире