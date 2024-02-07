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Депутат назвал главу Евросовета пропагандистом войны
Депутат назвал главу Евросовета пропагандистом войны - РИА Новости, 07.02.2024
Депутат назвал главу Евросовета пропагандистом войны
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал главу Евросовета Шарля Мишеля, выступившего за продолжение поставок оружия Украине, "пропагандистом... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:47
2024-02-07T07:47
2024-02-07T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал главу Евросовета Шарля Мишеля, выступившего за продолжение поставок оружия Украине, "пропагандистом войны". Глава Евросовета Шарль Мишель, присутствовавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, осудил тех, кто выступает против поставок оружия Киеву, а также заявил об украинской принадлежности Луганска и Крыма. "Шарль Мишель внешне и своей экспрессией очень похож на рейхсмаршала Германии Геринга. Но этот пропагандист войны и нацизма значительно его обошел в своем безумстве и стремлении утопить весь мир в крови. Ведь даже нацист Геринг не считал хорошей идеей спровоцированную ими войну с Россией", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, агрессивные выпады Мишеля в адрес России вызывают изумление. "Видимо, на Западе позабыли, с кем имеют дело. Современная Россия – наследница великой победы над фашизмом - обладает самым разрушительным оружием возмездия в мире, и будет явно не по зубам любому агрессору", - подчеркнул депутат. По его мнению, народы Европы заслуживают взвешенных властей, отстаивающих их интересы, а не "паразитирующих проходимцев", провоцирующих войну.
https://ria.ru/20240126/evroparlament-1923765884.html
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россия, европа, шарль мишель, михаил шеремет, евросовет, в мире
Россия, Европа, Шарль Мишель, Михаил Шеремет, Евросовет, В мире
Депутат назвал главу Евросовета пропагандистом войны
Депутат ГД Шеремет назвал главу ЕС Мишеля пропагандистом войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал главу Евросовета Шарля Мишеля, выступившего за продолжение поставок оружия Украине, "пропагандистом войны".
Глава Евросовета Шарль Мишель, присутствовавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, осудил тех, кто выступает против поставок оружия Киеву, а также заявил об украинской принадлежности Луганска и Крыма.
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"Шарль Мишель внешне и своей экспрессией очень похож на рейхсмаршала Германии Геринга. Но этот пропагандист войны и нацизма значительно его обошел в своем безумстве и стремлении утопить весь мир в крови. Ведь даже нацист Геринг не считал хорошей идеей спровоцированную ими войну с Россией", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, агрессивные выпады Мишеля в адрес России
вызывают изумление.
"Видимо, на Западе позабыли, с кем имеют дело. Современная Россия – наследница великой победы над фашизмом - обладает самым разрушительным оружием возмездия в мире, и будет явно не по зубам любому агрессору", - подчеркнул депутат.
По его мнению, народы Европы
заслуживают взвешенных властей, отстаивающих их интересы, а не "паразитирующих проходимцев", провоцирующих войну.
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